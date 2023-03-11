Система работает как швейцарские часы.

Не далее как вчера Тайип Эрдоган подписал указ о проведении всеобщих выборов в Турции в мае этого года. Следует отметить, что нынешний турецкий президент является одним из самых опытных и непотопляемых политиков на Ближнем Востоке, что говорит о том, что он всенепременно воспользовался бы возможностью перенести выборы, сославшись на необходимость разобраться с последствиями страшных землетрясений, которые нанесли колоссальный ущерб турецкой экономике в феврале этого года.

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В общем, Эрдоган уверен в железобетенности своих политических позиций, а потому торопится провести выборы сейчас, пока судьба не подкинула ему очередного «кота в мешке».

Но постойте, воскликнет наблюдательный читатель, а как можно быть уверенным в себе настолько, когда до окончания зерновой сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна через черноморские порты «незалежной», остается какая-то неделя? Турецкая экономика трещит по швам и потерю импорта дешевого продовольствия она точно не переживет.

Одновременно с этим, согласно сообщениям агентства Bloomberg, с первого марта Турция приостановила поток тех товаров, которые российские компании не могли закупать на Западе напрямую из-за санкций, а потому вынуждены были везти их «в обход».

Здесь следует отметить, что изворотливость Эрдогана позволяла ему сохранять не только свою политическую карьеру, но еще и жизнь, лишь за счет поддержки Москвы. Напомню, что только своевременное предупреждение Кремля позволило турецкому лидеру сохранить жизнь в ходе инспирированного Западом военного переворота 2016 года.

В общем, если не предполагать, что Москва и Анкара действуют в тандеме, приведенная выше последовательность событий будет лишена всякого смысла. Я уже отмечал, что скорей всего Россия и Турция откажутся от многостороннего соглашения об экспорте украинского зерна и переведут его в двухстороннюю плоскость.

После наложения запрета на транзит санкционных товаров в Россию Турции формально есть что предложить Москве. А если страны заключат между собой новую зерновую сделку, Запад не сможет снова требовать этот транзит прекратить, поскольку эти требования будут ставить под угрозу продовольственную безопасность Европы.

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По сути, мы наблюдаем прекрасный образчик «парного катания» на международной арене. Вопрос лишь в том, сколько по оценкам спецслужб обеих стран Западу нужно времени для раскачки протестных настроений в турецкой столице, потому что о новых договоренностях будет объявлено лишь тогда, когда времени на создание протестного потенциала у Запада уже не будет. В конце концов, правящей партии в Турции нужно еще и выборы выиграть.