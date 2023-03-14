Почему бы лишний раз не подстраховаться?

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Чем отличается политик от журналиста? Там, где журналист думает на шаг вперед, опытный политик думает на два, а то и на три шага. Я уже рассуждал о том, что Москва недовольна так называемой Черноморской зерновой инициативой, которая подразумевает беспрепятственный вывоз украинского зерна из трех черноморских портов.

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Среди причин такого недовольства российские официальные лица называют продолжающуюся контрабанду западного оружия в Украину, как и несоблюдение Западом его части сделки по воздержанию от каких-либо санкционных действий в отношений российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

В этом контексте, как я уже говорил, Москва могла бы отойти от международного формата соглашения и договориться с Турцией напрямую, что позволило бы ей исключить те моменты соглашения, которые её не сильно устраивают.

Однако в своих размышлениях я исходил из того, что Москва имеет достаточно высокую степень уверенности в победе правящей правоцентристской Партии справедливости и развития на майских парламентских выборах в Турции. Но даже если это так, Вашингтон всегда может вытянуть из рукава какой-нибудь козырь вроде массовых протестов в Анкаре накануне выборов.

Если в Турции к власти бы пришли по-настоящему проамериканские силы, то Россия оказалась бы связана по рукам и ногам двухсторонней сделкой, которую все равно пришлось бы выполнять.

В этой связи российский МИД поступил куда элегантней, заявив, что зерновая сделка продляется на 60 дней. Что это значит?

Дело в том, что Черноморская зерновая инициатива, подписанная в конце июля 2022 года, не имеет бессрочного характера, она продлевается каждые 120 дней. Следующее продление должно состояться 18-го числа и с учетом того, что вместо четырех месяцев Москва согласилась на два, действие Черноморской зерновой инициативы будет заканчиваться 17-го мая. Что же касается парламентских выборов в Турции, то они пройдут 14-го числа.

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Вот у Москвы и будет возможность либо соглашение похоронить окончательно, либо же предложить ликующей Партии справедливости и развития более выгодную сделку для обеих сторон. В общем, в Москве, как и всегда, все продумали заранее.