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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Все-таки жизнь несправедлива. Ведь до недавнего времени в странах коллективного Запада еще оставались вещи, в которых нельзя было обвинить Россию. К примеру, Москву еще недавно нельзя было обвинить в бушующем в ЕС уже не первый год миграционном кризисе, который страны НАТО спровоцировали путем свержения ливийского вождя Муаммара Каддафи в 2011 году, а также путем развязывания опосредованной войны против Сирии в том же самом году.

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Я уже как-то вскользь упоминал, что Каддафи был абсолютно уверен в своей неприкосновенности хотя бы потому, что при его правлении Ливия могла похвастаться самым высоким уровнем жизни на Чёрном континенте, а потому беженцы со всех концов Африки, отправляющиеся за «лучшей жизнью» в Европу, в итоге оседали на ливийской земле. Впрочем, американцев это не остановило.

Теперь же министру обороны Италии Гвидо Крозетто пришла в голову «гениальная идея» обвинить российскую частную военную компанию «Вагнер» в «развязывании гибридной войны», которая, по его словам, привела к стремительному росту числа мигрантов, прибывающих в Европу из африканских стран.

Авторитетное западное альтернативное издание Zero Hedge иронично подчеркивает, что в этом году наибольший поток нелегальных мигрантов шел из таких стран, как Кот-д’Ивуар, Гвинея и Ливия — все те страны, где ЧВК «Вагнер» никакой работы не ведет.

Стоит ли в этом контексте удивляться, что владелец частной военной компании Евгений Пригожин не только с возмущением отверг обвинения Крозетто, но и назвал того «чудаком», изменив в этом слове одну букву.

Следует добавить, что только появление легендарных российских «музыкантов» на африканской земле позволило хоть как-то затормозить бесконечную череду военных переворотов, которые всякий раз сотрясали те африканские государства, которые умудрились наладить сколько-нибудь серьезную экономическую активность.

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Появление же ЧВК «Вагнер» в Мали и Буркина-Фасо позволило и вовсе затормозить инспирированное Парижем распространение радикальных течений в этих странах. В этой связи обвинения Крозетто выглядят особо нелепо, что, впрочем, никогда не мешало западным политикам во всех своих бедах винить Москву.