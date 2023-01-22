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После демонстраций с российскими флагами Буркина-Фасо выдворяет французские войска
А говорят, что у нас друзей нет...
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Военный контрпереворот после инициированного западом переворота — это один из признаков нашего времени. Особенно хорошо это видно на примере Мьянмы, где лауреатка бесчисленных западных премий Аун Сан Су Чжи пришла к власти в 2016 вопреки основному закону страны, но затем была свергнута военными в 2021, которые не готовы были сложа руки наблюдать за бесчинствами радикальных террористов.

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Конечно же, коллективный Запад подверг Нейпьидо международной обструкции, да и радикалы попробовали объявить настоящую войну регулярным силам, но без предателей во власти им оказалось куда легче справиться со своей работой. Во всяком случае пример Сирии всех научил, что если вовремя не прижать радикалистов к ногтю, прилетят звездно-полосатые «помощники» и оккупируют часть твоей страны, притом скорей всего ту часть, где сосредоточено больше всего природных ресурсов.

Как я уже рассказывал, среди африканских стран правительство Мали первым смекнуло, что победить радикалистов без выдворения французских войск со своей территории невозможно, потому что те лишь только делали вид, что хотят положить конец террористическим атакам, действуя по лекалам своих заокеанских партнеров.

Вот и правительство Буркина-Фасо решило, что оно не хочет больше видеть на своей территории французские войска и дало Парижу месяц на то, чтобы те собрали вещички и убрались восвояси. Об этом сообщает катарский медийный холдинг Al-Jazeera, указывая произошедший в сентябре прошлого года военный переворот в качестве одной из причин такого решения.

Однако речь идет не о перевороте, а контрперевороте, поскольку пришедший к власти командир специального подразделения «Кобра» Ибрагим Траоре, имевший до переворота звание капитана, в отличие от свергнутого им Поля-Анри Дамиба, французские военные училища не заканчивал, а защищал интересы своей страны на передовой с оружием в руках.

Любопытно, что катарский медиахолдинг не смог удержаться от упоминания о том, что в ходе массовых акций в поддержку решения Ибрагима Траоре о выдворении французских военных, повсюду были видны не только российские флаги, но и фотографии Владимира Путина.

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Оно и понятно, Буркина-Фасо — достаточно бедное государство, а инспирированные французскими войсками террористические атаки сделали гуманитарную обстановку в стране еще более тяжелой. Понятно, что в этой обстановке населению нужен символ перемен и веры в лучшее будущее, роль которого и занял российский триколор, поскольку не только в Буркина-Фасо или Мали, но и в других странах Африки хорошо знают, кто является главной причиной их бед, а кто с этой причиной сейчас самым активным образом борется.

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#россия #история #африка
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