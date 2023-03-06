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Повторит ли Зеленский судьбу других "любимчиков США"
Иногда человека, несмотря на все его ошибки, бывает просто жалко.
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Амбиции — страшная вещь. О чем думала вполне себе успешная медийная персона, наследник ветерана Великой Отечественной, когда он соглашался на участие в безрассудной политической авантюре, можно только гадать. Ведь неслучайно в политику идут далеко немолодые люди, потому что если человек не обладает выдающимися умственными способностями, то для него большая политика — это большая лотерея. А сейчас уже можно с уверенностью сказать, что Зеленский не относится к числу тех людей, у которых ума палата.

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К примеру, вчерашний любимец госдепартамента США — бывший грузинский президент Михаил Саакашивили сейчас пребывает в тюремной больнице и жалуется СМИ на то, что он не только исхудал, но и приобрел в ходе тюремного заключения повреждение головного мозга. После ухода Саакашвили с поста президента Грузии тот долго раздражал своих вчерашних заокеанских хозяев нежеланием «тихо исчезнуть», из-за чего и вынужден теперь будет провести остаток своих дней в грузинской тюрьме при вполне себе проамериканском правительстве в Тбилиси.

Среди других вчерашних любимчиков Вашингтона можно назвать Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи, Мухаммеда Мурси и Аугусто Пиночета. Судьба каждого из них трагична. Сын Каддафи до сих пор сокрушается, что Ливия отказалась от покупки российских ПВО, потому что его отец был уверен, что американцы его не тронут.

Очевидно, что судьба Артемовска уже решена. Киевские части неслучайно сражались за него с таким остервенением, поскольку он является важным транспортным узлом, открывающим путь для российского наступления. Понятно, что ВСУ еще имеют шанс где-нибудь зацепиться, но едва ли остатки украинских войск будут воодушевлены примерами Мариуполя и Артемовска, которые стали настоящими капканами для желающих укрыться в городской застройке от всевидящего взора российских ВКС.

Каким бы ни было качество современных американских элит, даже они работают над ошибками. Белый дом не намерен повторно переживать унизительный опыт Афганистана, когда после бегства американских войск в США не могли объяснить, куда делась афганская армия, которую Вашингтон так долго и тщательно «готовил», и куда делись все те деньги, которые на развитие Афганистана двадцать лет выделялись.

Уже сейчас американские СМИ сообщают о том, что «лучшие киевские войска оказались перемолоты» в Артемовске, поэтому объяснять тут больше ничего не придется. А что касается выделенных Украине денег, то тут Зеленского ждет неприятный сюрприз, поскольку именно его обвинят в хищении астрономических сумм.

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В этой связи украинским политическим элитам не стоит верить сладкоголосым речам американских «экспертов», которые все в один голос повторяют, что те спокойно сбегут за границу и будут наслаждаться спокойной жизнью. Исторический опыт эти прогнозы не подтверждает.

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#украина #сво #россия против сша #глобальное противостояние
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