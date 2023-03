Что называется, нежданно-негаданно

Государственный аппарат — штука большая и неповоротливая. Если ты сегодня вынудил его начать что-то делать, то через год-другой можно увидеть какие-то результаты. О чем нам это говорит? О том, что к сдаче Тайваня Соединенным Штатам пора готовиться уже сейчас.

реклама

Вообще, я бы никогда не поверил, что Вашингтон согласится сдать Тайвань без боя, слишком большое влияние он оказал на развитие Соединенных Штатов, в том числе и культурное. С другой стороны, еще каких-то пару лет назад я бы ни за что не поверил, что вчерашние союзники США будут цепляться за шасси улетающих из Багдада американских Боингов. Теперь же это уже история.

Вообще, довольно очевидно, что Соединенные Штаты уже не успевают к сражению за Тайвань, которое должно начаться не позже 2025 года. Благодаря «болевому захвату» российских властей США увязли в конфликте на Украине, истощив свои оружейные запасы.

Даже спустя год после начала СВО Москва по-прежнему не дает Вашингтону скинуть Киев со своей шеи, а между тем инфляция в США даже и не думает останавливаться. В такой ситуации можно только признать свое поражение и сесть за стол переговоров.

Однако американцы — люди предприимчивые. США смогли вылезти из финансовой удавки в 1971 году, когда Вашингтон упразднил возможность свободно конвертировать доллары в золото. Они смогли буквально залить ликвидностью кризис 2008 года, несмотря на то, что многие западные эксперты открыто заявляют, что американская экономика приказала долго жить почти двадцать лет назад, а то, что мы наблюдаем сейчас — это уже зомби.

В общем, если где-то есть возможность «проскочить на тоненького», то американцы ею обязательно попробуют воспользоваться. Так или иначе вы не найдете другую страну мира, где главным девизом бизнес-сообщества являлась бы фраза «симулируй, пока у тебя не получится» (fake it till you make it).

В общем, решение о сдаче Тайваня уже принято. Об этом факте можно судить по увесистому докладу расположенной на Гавайях НКО Pacific Forum, которая собрала авторитетных экспертов из Южной Кореи, Японии, Индии, Европы и США, каждый из которых представил пространные размышления о том, каким «ужасным государством» будет Поднебесная после того, как она вернет себе часть собственной территории военным, либо же даже мирным способом.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Импликации тут довольно ясны и понятны: не имея возможности успеть к битве за Тайвань, Вашингтон будет пытаться использовать его потерю как повод для создания «азиатского НАТО». Шансы на успех у американцев невелики, но попробовать убедить Южную Корею, Японию и Индию в целесообразности конфронтации «с фабрикой мира» Вашингтон все-таки попытается. Потому что иначе он будет вынужден занять роль в меру влиятельной региональной державы, находящейся в стороне от главных международных событий.