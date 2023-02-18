Аналогии между поздним Советским Союзом и современными Соединенными Штатами проводить начал первым не я, хотя и у меня, как мне кажется, бывают на этот взгляд удачные сравнения.
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Однако я считаю чрезвычайно показательным, что пока советские люди верили тому, что им говорят, они в самые тяжелые годы грудью защищали свою страну, но стоило лишь официальным СМИ утратить доверие народных масс, как огромный геополитический исполин исчез с карт мира к большому удивлению не только друзей нашей страны, но и врагов. Последние лишь мечтали устроить Стране Советов «афганский Вьетнам», но даже в самых смелых фантазиях не могли рассчитывать на крушение Варшавского блока.
И вот Институт Гэллапа, который занимается исследованиями общественного мнения достаточно давно и едва ли может считаться политически ангажированным источником информации, выявил в последнем опросе, что 53% американцев уверены, что американские средства массовой информации целенаправленно хотят их запутать в ущерб интересам населения США.
Более того, 72% американцев отметили, что они считают, что местные СМИ имеют возможность действовать в общественных интересах, однако американцы не верят, что эта возможность влечет за собой реальные действия. В общем, только каждый четвертый американец (26%) с доверием относится к средствам массовой информации, что стало самым низким показателем за все пять лет проведения подобных исследований.
И едва ли подобную ситуацию можно оправдать одними лишь политическими просчетами США, поскольку в новый информационный век владельцы средств массовой информации и социальных сетей решили, что они могут отойти от привычных всем бизнес-циклов, когда за ростом потребительской активности идет спад. Вместо этого спрос на все виды товаров начал накачиваться медийными кампаниями, что в итоге не только привело большинство американцев в весьма плачевное экономическое положение, но и подорвало их доверие к средствам массовой информации, поскольку последние не продемонстрировали даже толику заботы о благосостоянии своей аудитории.
Впрочем, учитывая что с 2001 года Вашингтон безостановочно ведет конфликты в самых разных уголках земного шара, на политическом фронте американские СМИ точно так же показали себя не лучшим образом. В этом контексте вопрос лишь стоит о том, как быстро Дональд Трамп объявит о начале «эпохи гласности» с момента своего возвращения в Белый дом.