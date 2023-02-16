Есть случайности, есть совпадения, а есть закономерности. И лучше их между собой не путать.

Я как-то уже рассуждал о том, что попытки найти в любой ситуации стрелочника — затея довольно глупая, потому что у любого явления есть свои объективные предпосылки. К примеру, западные журналисты уже не раз проводили сравнения между Джо Байденом и Леонидом Брежневым, однако они побоялись продолжить предложенную ими же самими логическую цепочку, опасаясь тех выводов, которые ожидали их в конце.

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Байден, как и Брежнев, является лишь признаком того, что элиты не просто не могут договориться между собой, но и не заинтересованы в попытках сохранить систему, когда они лишь наносят ущерб интересам элит. В ситуации отсутствия в доме кота мыши идут в пляс.

Понятно, что при таком положении дел сильнее всего страдает хозяйственная сфера, где экономия идет на всем, на чём можно сэкономить, а все, что можно было урезать — уже урезано. Вот тут и начинается эпоха техногенных катастроф, которые подрывают основы уже и без того ослабленного государства.

В 1988 году при подходе к городу Арзамас Нижегородской области взорвался доверху груженный гексогеном поезд. В результате полторы сотни жилых домов оказались разрушены, свыше восьмисот человек было ранено, в числе погибших медики насчитали 91 человека.

По сей день в СМИ муссируются версии о теракте западных спецслужб, что объяснимо, ведь никому не хочется думать о том, что кто-то мог допустить разгильдяйство при перевозке 30 тонн тротиловых шашек. Впрочем, даже если бы эта версия была верна, способность спецслужб бороться с происками геополитических противников — это тоже показатель здоровья государства.

Теперь возьмем США, где Американское общество инженеров-строителей уже добрый десяток лет предупреждало американское правительство о катастрофическом положении дел с гражданской инфраструктурой в так называемом Ржавом поясе США. Штат Огайо, где сошел с рельсов поезд с винилхлоридом, находится в самом центре этого пояса.

Более того, в попытках спасти американский фондовый рынок в США недавно отменили запрет на выкуп компаний собственных акций ради поднятия их котировок. И тут оказывается, что компания Norfolk Southern, которой и принадлежал поезд, тратила деньги, выделенные на хозяйственные нужды, на попытки удержать свои акции «на плаву». В частности, она потратила на эту затею десять миллиардов долларов в одном только прошлом году.

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Ликвидацию катастрофы тоже производили достаточно «высокотехнологичным» способом — путем прорезания отверстий в 11 вагонах-цистернах с винилхлоридом с последующим поджиганием их содержимого. Я, как человек, который в химии не силен, сказать, чем это все «пахнет» для местного населения, не могу, однако можно не сомневаться, что после многолетних судебных разбирательств Norfolk Southern признает себя банкротом, а о необходимости минимизировать последствия этой техногенной катастрофы постараются поскорее забыть.