Американцы не просто довели до ручки то, что когда-то было самой богатой советской республикой, но они теперь еще и издеваются!

Я сильно удивлюсь, если Владимиру Зеленскому никто не подарит майку с надписью: «Мне выделили четыре миллиарда долларов, но все, что я смог за них получить — это пятьдесят боевых машин пехоты M2 Bradley».

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Нет, ну кроме шуток, подобного плевка в лицо мало кто когда-либо получал. Согласно данным The Military Balance, на начало 2022 года Украина имела на вооружении 1212 боевых машин пехоты, большинство из которых, как нетрудно догадаться, досталось «Незалежной» от Советского Союза. Впрочем, M2 разрабатывался как «американское переосмысление советской БМП-1», поэтому даже обвешанный всевозможными новомодными прибамбасами, от того же БМП-2 он далеко уйти не мог.

Так где 1200 машин, от которых на сегодняшний день у Киева остались одни воспоминания, и где обещанные 50 американских БМП? Это даже не «на сдачу», это «на слезы»!

Впрочем, если внимательно почитать информационные сообщения, то из обещанных 3,7 миллиардов Киеву причитается 225 миллионов, еще 682 миллиона получат «европейские союзники США». Я думаю, что несложно догадаться, в чьих карманах останутся остальные деньги из «выделенной Украине помощи». Почти три миллиарда долларов поделят между собой американские политики и американские военные.

И что самое интересное, по мере того как бронированная техника в рядах ВСУ тает, западные комментаторы наблюдают «постоянный рост боеспособности» духовных наследников Власова, Бандеры и Шухевича. Но при этом все как один заявляют, что поставить-то они могут все, но на M1 Abrams рассчитывать не стоит.

И это правда, поскольку есть как минимум три причины, по которым Вашингтон никогда не поставит M1 Abrams на Украину. Во-первых, Abrams добыли славу в бою во время Арабо-израильского конфликта, а потому посылать эту технику туда, где она быстро будет разлетаться в щепки — это значит бросить тень на «былые заслуги» американского оружия.

Во-вторых, M1 Abrams обладает весьма продвинутой защитой экипажа, когда при детонации боезапаса в отдельном отсеке в крыше танка вылетает вышибная пластина, но он сам при этом в пылающую адским огнём «розочку» не превращается. Это тот редкий случай, когда дядя Сэм пытался сохранить жизни своих военнослужащих, а украинцев он использует как пушечное мясо для подрыва устоев российской государственности, их ему не жалко.

Наконец, ввиду существования бесконечного количества модификаций Abrams, а также всевозможных наборов по превращению довольно старого танка в весьма живучую цель, Вашингтон не станет отправлять M1 на Украину для предотвращения морального разложения в рядах своих военнослужащих, потому что все танки называются одинаково, а перед сержантским составом никто не будет отчитываться о том, что куда отправили. Может быть, это была астрономически дорогая разновидность, а может, это был древний списанный ветеран.

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В общем, украинским бандформированиям остается только кусать локти о том, что они не воспользовались предложенным им перемирием, потому что «военная помощь» Запада все больше начинает напоминать откровенное издевательство.