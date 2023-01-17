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Северный поток можно восстановить за год - интересно по чьей инициативе
Европейцы думают, что Москва буквально-таки спит и видит, как бы ей вернуться на европейский рынок.
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Цены на газовые фьючерсы в США резко пошли вверх на фоне сообщений синоптиков о возможном арктическом вторжении в ряд американских штатов в конце января — начале февраля. Сейчас один мой знакомый описал бы данную ситуацию фразой про никому не нужное чужое горе.

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Однако теперь прогнозы погоды должны самым непосредственным образом интересовать европейцев, поскольку ЕС теперь является главным покупателем сжиженного газа в мире. И речь тут идет не только о погоде в США, а прогнозах по всему миру, потому что американские союзники Старого Света уже явственно показали, что если где-то за газ платят больше, то они свои танкеры могут развернуть на полпути.

Другое дело раньше: сиди себе на русской трубе и прогнозируй отгрузку своей продукции по заранее известной цене в установленный срок. Все, дудки! Ветерок подул, американские танкеры развернулись, нет у немцев никакой продукции, плати неустойку!

Теперь китайцы и индийцы — самые надежные производители, потому что они нефть и газ покупают в правильном месте. А что же Европа? А в ЕС Клаус-Дитер Маубах, уходящий с поста генерального директора немецкого энергетического концерна Uniper, внезапно взял и заявил, что на восстановление трубопроводов Северный поток может потребоваться до года.

Правда, он тут же добавил, что он не знает, хватит ли у Берлина политической воли на принятие такого решения. Напомню, что это говорит немецкий деятель, который не может не знать о запрете на экспорт российского газа в те страны, которые ввели на него потолок цен.

Это что, такой прозрачный намек? Мол, мы готовы к тому, чтобы нас уговаривали, даже после того как западные спецслужбы взорвали оба газопровода Северный поток, а потом Брюссель еще и попытался нерыночным путем снизить цены на российское сырье!

Недаром в народе говорят, что наглость — это второе счастье. Поэтому я уверен, что Москва тоже готова, чтобы её уговаривали. Сначала отменили потолок цен и принесли официальные извинения. Затем провели полное расследование произошедшего с российскими газопроводами и осудили виновных. Можно еще с десяток требований придумать, потребовать гарантии безопасности неустойку, в конце концов. 

Потому что Маубаха никто за язык не тянул — сам ляпнул про восстановление газопроводов, весьма, кстати сказать, не дешевое. Последствия попадания в трубу морской воды устранять так или иначе придется, да и от гадов морских избавляться. Кто за это будет платить?

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 А пока господа европейские бизнесмены будут думать, Москва может презентовать им подписку на какой-нибудь спутниковый сервис, где каналов было бы побольше. А что? За погодой следить как-то нужно!

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#россия #германия #северный поток #нефть и газ #германия газ и нефть
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