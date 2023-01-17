Европейцы думают, что Москва буквально-таки спит и видит, как бы ей вернуться на европейский рынок.

Цены на газовые фьючерсы в США резко пошли вверх на фоне сообщений синоптиков о возможном арктическом вторжении в ряд американских штатов в конце января — начале февраля. Сейчас один мой знакомый описал бы данную ситуацию фразой про никому не нужное чужое горе.

реклама

Однако теперь прогнозы погоды должны самым непосредственным образом интересовать европейцев, поскольку ЕС теперь является главным покупателем сжиженного газа в мире. И речь тут идет не только о погоде в США, а прогнозах по всему миру, потому что американские союзники Старого Света уже явственно показали, что если где-то за газ платят больше, то они свои танкеры могут развернуть на полпути.

Другое дело раньше: сиди себе на русской трубе и прогнозируй отгрузку своей продукции по заранее известной цене в установленный срок. Все, дудки! Ветерок подул, американские танкеры развернулись, нет у немцев никакой продукции, плати неустойку!

Теперь китайцы и индийцы — самые надежные производители, потому что они нефть и газ покупают в правильном месте. А что же Европа? А в ЕС Клаус-Дитер Маубах, уходящий с поста генерального директора немецкого энергетического концерна Uniper, внезапно взял и заявил, что на восстановление трубопроводов Северный поток может потребоваться до года.

Правда, он тут же добавил, что он не знает, хватит ли у Берлина политической воли на принятие такого решения. Напомню, что это говорит немецкий деятель, который не может не знать о запрете на экспорт российского газа в те страны, которые ввели на него потолок цен.

Это что, такой прозрачный намек? Мол, мы готовы к тому, чтобы нас уговаривали, даже после того как западные спецслужбы взорвали оба газопровода Северный поток, а потом Брюссель еще и попытался нерыночным путем снизить цены на российское сырье!

Недаром в народе говорят, что наглость — это второе счастье. Поэтому я уверен, что Москва тоже готова, чтобы её уговаривали. Сначала отменили потолок цен и принесли официальные извинения. Затем провели полное расследование произошедшего с российскими газопроводами и осудили виновных. Можно еще с десяток требований придумать, потребовать гарантии безопасности неустойку, в конце концов.

Потому что Маубаха никто за язык не тянул — сам ляпнул про восстановление газопроводов, весьма, кстати сказать, не дешевое. Последствия попадания в трубу морской воды устранять так или иначе придется, да и от гадов морских избавляться. Кто за это будет платить?

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

А пока господа европейские бизнесмены будут думать, Москва может презентовать им подписку на какой-нибудь спутниковый сервис, где каналов было бы побольше. А что? За погодой следить как-то нужно!