Дедушка Байден все-таки расист, издевается над человеком по чем зря.

Нынешнему министру обороны США Ллойду Остину как-то даже не позавидуешь. Казалось бы, чернокожий парень, который дошел до самых вершин военной иерархии Соединенных Штатов, мог бы наслаждаться воскресным гольфом и травить байки про собственные «подвиги на передовой». Но нет, амбиции оказались сильнее. А что теперь?

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А теперь Остин разъезжает по миру как какой-нибудь посыльный, всякий раз направляясь туда, где откровенно бредовые затеи Вашингтона никто поддерживать не хочет. Нет, в лицо ему вроде бы и не смеются, но все равно какое-то чувство неприятное остается. Единственная отрада — украинский не клоун наградил орденом «За заслуги» перед украинским отечеством, правда второй степени, потому что первая досталась госпоже гинекологу, но заслуги чернокожего офицера армии США перед страной, воспевающей нацистского мучителя и палача Степана Бандеру — это уже сам по себе анекдот.

Вот и сейчас Ллойда послали, вернее отправили, на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, где он должен объяснять немцам, что отказ от отправки танков на Украину — это не правильно, и что дядя Сэм очень сильно недоволен.

Немцев можно обвинять в чем угодно, но только не в глупости. После того как они занимались методичным уничтожением населения СССР в годы Великой Отечественной, а погибло тогда 28 миллионов советских граждан, Красная Армия могла делать с немецкими городами все, что заблагорассудится. Был когда-то такой народ хазары, а теперь его нет, говорят, его остатки ассимилировались тюркскими племенами. Что-то подобное могло произойти и с немцами, но Сталин тогда немцев пожалел. Другое дело — американцы, они сравняли с землей не только Дрезден в годы Второй мировой, но и Токио, хотя речи о миллионах погибших в годы войны американцев, вроде бы, и не шло.

В общем, немцы прекрасно понимают, что второй раз может стать для них последним, тем более что на упомянутой выше авиабазе хранится американское ядерное оружие, а потому, если наша страна сочтет ту или иную поставку казусом белли, то Рамштайн будет законной целью для любого вида ударов.

Не случайно же фирма «Рейнметалл», производящая танки Леопард 2, прозрачно намекнула своим политикам, что она сможет поставить указанный вид вооружения не раньше, чем через год после принятия политического решения. Другими словами, военное лобби прозрачно намекнуло немецким политикам, что никакого решения принимать не надо.

Сегодня Леопард 2 — самый распространенный танк в Европе, а потому немецкие специалисты могут ездить по всему Старому Свету, получая деньги за его обслуживание. Стоит же их все спалить, как Вашингтон сразу же поставит вместо них свои Абрамс, которые обслуживать будут американские специалисты. А тут Вашингтон еще и Польшу с Прибалтикой использует для того, чтобы надавить на Берлин, мол, они ваши танки поставить готовы вместо вас, вы только разрешение им дайте.

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В общем, результаты от поездки Ллойда должны быть такие же, как и от его турне по странам Юго-Восточной Азии, где он безуспешно искал желающих повоевать с Китаем вместо США, но там украинцев не нашлось. В общем, чтобы звездно-полосатому генералу не было так обидно, можно сизифов труд переименовать в ллойдов.