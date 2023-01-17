Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Ллойд Остин прибудет на авиабазу Рамштайн, чтобы отругать немцев за отказ от поставки танков
Дедушка Байден все-таки расист, издевается над человеком по чем зря.
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Нынешнему министру обороны США Ллойду Остину как-то даже не позавидуешь. Казалось бы, чернокожий парень, который дошел до самых вершин военной иерархии Соединенных Штатов, мог бы наслаждаться воскресным гольфом и травить байки про собственные «подвиги на передовой». Но нет, амбиции оказались сильнее. А что теперь?

реклама

А теперь Остин разъезжает по миру как какой-нибудь посыльный, всякий раз направляясь туда, где откровенно бредовые затеи Вашингтона никто поддерживать не хочет. Нет, в лицо ему вроде бы и не смеются, но все равно какое-то чувство неприятное остается. Единственная отрада — украинский не клоун наградил орденом «За заслуги» перед украинским отечеством, правда второй степени, потому что первая досталась госпоже гинекологу, но заслуги чернокожего офицера армии США перед страной, воспевающей нацистского мучителя и палача Степана Бандеру — это уже сам по себе анекдот.

Вот и сейчас Ллойда послали, вернее отправили, на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, где он должен объяснять немцам, что отказ от отправки танков на Украину — это не правильно, и что дядя Сэм очень сильно недоволен.

Немцев можно обвинять в чем угодно, но только не в глупости. После того как они занимались методичным уничтожением населения СССР в годы Великой Отечественной, а погибло тогда 28 миллионов советских граждан, Красная Армия могла делать с немецкими городами все, что заблагорассудится. Был когда-то такой народ хазары, а теперь его нет, говорят, его остатки ассимилировались тюркскими племенами. Что-то подобное могло произойти и с немцами, но Сталин тогда немцев пожалел. Другое дело — американцы, они сравняли с землей не только Дрезден в годы Второй мировой, но и Токио, хотя речи о миллионах погибших в годы войны американцев, вроде бы, и не шло.

В общем, немцы прекрасно понимают, что второй раз может стать для них последним, тем более что на упомянутой выше авиабазе хранится американское ядерное оружие, а потому, если наша страна сочтет ту или иную поставку казусом белли, то Рамштайн будет законной целью для любого вида ударов.

Не случайно же фирма «Рейнметалл», производящая танки Леопард 2, прозрачно намекнула своим политикам, что она сможет поставить указанный вид вооружения не раньше, чем через год после принятия политического решения. Другими словами, военное лобби прозрачно намекнуло немецким политикам, что никакого решения принимать не надо.

Сегодня Леопард 2 — самый распространенный танк в Европе, а потому немецкие специалисты могут ездить по всему Старому Свету, получая деньги за его обслуживание. Стоит же их все спалить, как Вашингтон сразу же поставит вместо них свои Абрамс, которые обслуживать будут американские специалисты. А тут Вашингтон еще и Польшу с Прибалтикой использует для того, чтобы надавить на Берлин, мол, они ваши танки поставить готовы вместо вас, вы только разрешение им дайте.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

В общем, результаты от поездки Ллойда должны быть такие же, как и от его турне по странам Юго-Восточной Азии, где он безуспешно искал желающих повоевать с Китаем вместо США, но там украинцев не нашлось. В общем, чтобы звездно-полосатому генералу не было так обидно, можно сизифов труд переименовать в ллойдов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #сво #германия #леопард 2
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Министр Обороны Германии подала в отставку
Американская нефтедобывающая компания 50 лет скрывала реальный вред от выбросов
Китай будет развивать искусственный интеллект для создания оружия против США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
88
В марте многоцелевые истребители Су-35 Flanker-E, построенные для Египта, отправятся в Иран
5
Приложение "Сбербанк онлайн" перестанет работать на смартфонах некоторых пользователей с 19 января
7
Греческий инженер изобрел боевую машину с лазерной системой поражения БПЛА и продал его ВС Турции
3
Сериал по The Last of Us привёл критиков и зрителей в восторг: рейтинг 96 из 100 обеспечен
6
Предварительный список из 116 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 14 в 2023 году
+
Горят и будут гореть: в Кремле прокомментировали поставки западных танков Украине
3
«Медведь» в небе: модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил новый испытательный полёт
1
Британия готовит к отправке на Украину сто единиц бронетехники
46
Украинская власть мечтает сформировать танковую бригаду, состоящую из танков Leopard-2
33
Новая идея Ирана и России - "Персидская криптовалюта"
5
Художник показал несколько превосходных скриншотов Ведьмак 3 в 8К-разрешении
4
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 рекордно подешевела в одном из российских магазинов
10
В США нашли одну из причин старения и возможный способ как продлить жизнь людям с помощью эпигенома
+
Минобороны Великобритании опровергли поставку Украине ударных вертолётов Apache AH64
5
«Аватар: Путь воды» собрал уже $1,89 млрд и вышел на пятое место в истории
2
GeForce RTX 4070 Ti не заинтересовала геймеров из РФ – растут продажи брендовых GeForce RTX 4080
11
Министр Обороны Германии подала в отставку
3
В штате Вайоминг хотят прекратить продажу новых электромобилей к 2035 году
1
Xiaomi 13 Pro использует лишь около 80% площади сенсоров основной и телефото камер
+

Популярные статьи

Как российский Су-57 испугал украинских лётчиков, и почему украинские истребители редко взлетают
5
БМП Bradley нескоро будут готовы к сражениям
20
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
144
Что не так с коннектором 12vhpwr
36
Лучшие и худшие видеокарты 2022 года - смотрим, что подвезли нам NVIDIA, AMD и Intel
11
Выводим NVIDIA на чистую воду: cравниваем старые и новые драйвера в поисках прироста в играх
24
О богатом внутреннем мире электронных компонентов
10
Сказ о том, как поссорился Киев с Тбилиси из-за советских систем ЗРК "Бук"
8
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
2
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
19

Сейчас обсуждают

KGBT+ v2
17:22
Вы уже сделали свою систему ABS на замену BOSCH ?
Что такое рестомод автомобилей и зачем он нужен
Winssy
17:20
"биквайт 500 поменьше малость" Он меньше на 0,8см, но это за счет отдела для укладки проводов сзади. Спереди места столько же, сколько и в p600s. У меня тоже p600s, а жене собрал ПК в 500DX) Оба корпу...
Что не так с коннектором 12vhpwr
KGBT+ v2
17:17
У тебя в магазине трусы теперь лежат с надписью "Сделано в Узбекистане", поцреот. Даже трусов не производят в твоей стране. Дальше будет больше.
Что такое рестомод автомобилей и зачем он нужен
АнтиЛох
17:16
"Рабы путлера опустились совсем - фантазия у дешёвеньких холуёв вообще иссякла..." Я так и написал...
Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
Валерман
17:14
Донецк
Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
KGBT+ v2
17:13
Там за слово "негр" тебя не только побьют, ...
Что такое рестомод автомобилей и зачем он нужен
glaceauhareng
17:13
Он клингон.
GeForce RTX 4070 Ti стала самой прибыльной видеокартой для майнеров – могут ли шахтёры вернуться
Paxton Fettel
17:12
выглядит как ромб. На алмаз не очень то похоже. Посмотрел на включенную в системнике и все равно не похоже. Как надо смотреть, чтобы увидеть алмаз не понимаю. Надо было может линии делать не такими жи...
MSI адаптирует для GeForce RTX 4090 серии Suprim Classic охлаждение видеокарт прошлого поколения
daimos
17:11
Там всех и накрыть одним тазом
Ллойд Остин прибудет на авиабазу Рамштайн, чтобы отругать немцев за отказ от поставки танков
KGBT+ v2
17:10
Мобильные приложения автобрендов Skoda, KIA, Infiniti и Nissan перестали работать в России https://3dnews.ru/1080378/publikatsiya-1080378 Volkswagen отключил дилеров в России от фирменных сервисных ...
Что такое рестомод автомобилей и зачем он нужен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем