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В Южной Корее вторично пытаются арестовать президента

Когда счет идет на тысячи офицеров полиции, значит дело плохо...
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Пока так называемое «вашингтонское болото» пытается в экстренном режиме поставить на паузу конфликт на Ближнем Востоке, равно как и приостановить опосредованное противостояние с Россией на территории Украины, ближайшие союзники Вашингтона все сильнее погружаются в пучину социальных изменений, вызванных неблагоприятными экономическими обстоятельствами.

Сильнее всех в этом смысле досталось Южной Корее. Деликатность ситуации заключается в том, что Корейский полуостров уже разделен надвое и малейшая дестабилизация обстановки в Сеуле даст Северной Корее возможность заявить о необходимости скорейшего воссоединения корейского народа ради сохранения мира, в том числе и посредством силового сценария.

А между тем Сеул более всего сегодня напоминает разворошенное осиное гнездо, где в режим открытого противостояния готовы перейти не только отдельные категории граждан, но и силовые структуры. Я уже подробно рассказывал о попытках арестовать президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, которую предприняло в начале января Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц Республики Корея (УРК).

В прошлом декабре Юн Сок Ёль объявил военное положение в попытках отделаться от своих политических противников, из-за чего УРК подозревает президента в организации государственного переворота. Первая попытка десятков офицеров УРК прорваться через ряды президентской охраны длилась шесть часов.

После противостояния глава президентской охраны Пак Чон Чжун ушел в отставку, но при этом предупредил представителей УРК, что дальнейшие попытки арестовать президента могут закончиться кровопролитием. Теперь противники Юн Сок Ёля проводят вторую операцию по задержанию президента страны, в которой участвуют тысячи (!) сотрудников правоохранительных органов.

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Они взяли здание президентской администрации в плотное кольцо и штурмуют её с использованием приставных лестниц, в то время как охрана президента превратила здание в настоящую крепость с помощью импровизированной стены из автобусов. Фактически речь идет о проведении военной операции.

Судя по всему, сторонники Юн Сок Ёля сдаваться не собираются, поскольку к зданию уже подтянулись юристы лидера страны, которые указывают на то, что корейский закон запрещает обыск помещений где есть носители государственной тайны, без согласия руководящего лица. Понятное дело, что в президентской администрации государственных тайн хоть отбавляй, а руководящем лицом в данном случае является сам Юн Сок Ёль, который никогда согласия правоохранителям не даст. Стоит ли говорить, что весь этот кризис сопровождается массовыми демонстрациями сторонников и противников мятежного президента.

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Теги

глобальное противостояние южная корея гражданский конфликт
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