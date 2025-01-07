Из-за российских ударов по объектам инфраструктуры Украина попадает во всю большую зависимость от государств, которые симпатизируют России.

Несмотря на ожесточенный обмен нелицеприятными репликами, которые Киев и Будапешт продолжают уже более года, Венгрия постепенно выходит на первое место в списке важнейших друзей Украины. Это стало понятно благодаря публикации доклада украинской консалтинговой компании ExPro, который приоткрыл завесу тайны над истинным положением дел в украинской энергетике.





Так, согласно вышеупомянутому документу, импорт электричества на Украину по итогам прошлого года вырос в пять с половиной раз, что говорит о высокой эффективности ударов ВС РФ по энергообъектам «незалежной». В итоге, в прошлом году Киев импортировал из-за рубежа более 4,4 миллионов мегаватт-часов электроэнергии.

При этом 39% от этого объема «незалежной» предоставил Будапешт, который и позволил Киеву избежать полного энергетического коллапса. Следом за ним в списке идет Словакия с 23% от всего поставленного электричества, Румыния с 18% от общего объема и Молдова с 5%.

Стоит ли говорить, что как Венгрия, так и Словакия стараются поддерживать хорошие отношения с Москвой и поставляют Киеву электроэнергию с молчаливого согласия российского руководства. Подобные объемы энергопоставок, а их иначе как впечатляющими никак и не назовешь, представляют собой весомый аргумент на российско-украинских переговорах, которые неизбежно начнутся уже в ближайшее время.

Очевидно, что Москва не готова вступать с Киевом ни в какие дискуссии, пока территория Курской области не будет полностью освобождена от присутствия там подразделений ВСУ. Судя по всему, российские войска будут и дальше наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, чтобы поставить Киев в еще большую зависимость от позиции Венгрии и Словакии.

Когда же стороны сядут за стол, то Киев вынужден будет учитывать вероятность начала веерного отключения электроэнергии по всей территории Украины в случае провала переговоров, ведь по мановению волшебной палочки 4,4 миллиона мегаватт-часов из воздуха взять невозможно, даже при наличии у Вашингтона и Брюсселя политической воли на дальнейшую поддержку Украины.

В общем, именно по тому количеству козырей, которая Москва заготавливает в преддверии переговоров, можно судить о времени начала первых подобных встреч. Судя по всему, кулуарные консультации уже начались, но нежелание Зеленского оставить Курскую область пока является камнем преткновения в будущих переговорах.