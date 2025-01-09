Разборки "стенка на стенку" - вот такое вот торжество демократии...

Любопытно, что российское руководство сохраняет уверенность в том, что ему удастся «додавить» страны коллективного Запада в жестоком политическом и экономическом противостоянии. И в последнее время из разных уголков мира приходит все больше подтверждений того, что в этой уверенности есть своя сермяжная правда.

Так, пока весь мир обсуждает отставку канадского премьер-министра Джастина Трюдо, в Южной Корее разворачивается острейший политический триллер, который мировые СМИ старательно пытаются игнорировать. И это неудивительно, ведь события происходят в двух шагах от «отсталой» Северной Кореи, которая демонстрирует всему миру устойчивость своей политической системы перед лицом любых вызовов.

А между тем месяц назад в Республике Корея (РК) было введено военное положение, что было обусловлено уверенностью президента Юн Сок Ёля в том, что в «правительстве засели коммунисты», которые мешают построению по-настоящему демократического общества. Однако Национальное собрание вскоре военное положение отменило, а 14 декабря и вовсе проголосовало большинством голосов за объявление Юн Сок Ёлю импичмента.

Проблема только в том, что пока Конституционный суд не примет решение о правомерности действий Национального собрания, свергнутый президент формально остается руководителем страны. Однако это не остановило Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц Республики Кореи (УРК), которое выдало ордер на арест Юн Сок Ёля по обвинению в организации мятежа.

Согласно действующему корейскому законодательству, если все еще пока действующего президента признают виновным, то ему будут грозить пожизненное заключение, либо же смертная казнь.

Третьего января УРК отправил отряд из восьмидесяти (!) человек в президентскую резиденцию для задержания Юн Сок Ёля, однако там их встретили свыше двухсот вооруженных солдат и сотрудников президентской охраны. После непродолжительного выяснения отношений следователи приняли решение оставить попытки задержать президента РК.

Однако теперь УРК выдало новый ордер на арест президента Южной Кореи, однако нетрудно догадаться, что в этот раз Юн Сок Ёль привлечет на свою сторону всех имеющихся у него сторонников, что потребует проведения настоящей военной операции для задержания все еще пока действующего президента. Вопрос лишь в том, согласиться ли армия на подобный шаг, либо же она встанет на защиту опального президента.

Следует отметить, что жесточайший политический кризис, который более всего напоминает вооруженные разборки в какой-нибудь «банановой республике», происходит на фоне смены президентской администрации в США, при этом куда более опытная команда Байдена уходит, а на смену ей приходят люди Дональда Трампа, которые едва ли будут способны предложить решение в сложившейся ситуации.