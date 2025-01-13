Отношения Израиля и США стремительно портятся, несмотря на то, что Трамп когда-то был главным сторонником Нетаньяху.

Резкое изменение ситуации на геополитической карте мира бывает довольно сложно объяснить, если только не следить за развитием трендов достаточно долгое время. Так, издание Times of Israel опубликовало недавно сообщение со ссылкой на офис израильского премьер-министра, в котором сообщалась, что Биньямин Нетаньяху не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа. Напомним, официальное вступление новоизбранного президента в должность состоится в Вашингтоне 20 января.

Поверить в это достаточно сложно, даже если принять во внимание спекуляции израильских СМИ относительно того, что опальный израильский политик недавно перенес операцию, а потому доктора якобы рекомендовали ему покой. Среди всех кандидатов на пост президента США «оранжевый монстр», как нередко называют Трампа журналисты, был, пожалуй, самым ярым сторонником Иерусалима, и Нетаньяху должен был бы быть больше всего заинтересован в поддержании контактов с новым хозяином Белого дома.

Однако эксперты указывают на то, что совсем недавно американский президент опубликовал в своих социальных сетях видео с авторитетным американским профессором Джеффри Саксом, в котором тот весьма нелестно отзывается о Нетаньяху и проводимой им политики агрессивной экспансии. В своих взглядах профессор Колумбийского университета всегда тяготел к левым силам в США, а потому с Трампом и его правой повесткой его мало что связывает. Так в чем же дело?

Между тем еще в июле 2023 года на страницах этого издания я предсказывал, что ослабевание американского военно-промышленного комплекса, вкупе со стремительным ростом доходов израильской оборонки, внесет разлад во взаимоотношения Вашингтона и Иерусалима. Шутка ли, по итогам прошлого года израильские компании, работающие в сфере кибербезопасности, смогли заработать сумасшедшие четыре миллиарда долларов, удвоив свои доходы по сравнению с 2023 годом.

Одновременно с этим представители ЦАХАЛ подписали контракт с крупнейшим частным производителем оружия в Израиле - Elbit Systems — на производство тяжелых бомб, которые Иерусалим щедро использует в противостоянии со всеми своими соседями. Стоимость сделки 275 миллионов долларов, что еще сильнее увеличит доходы израильского ВПК, но что еще важнее, так это то, что подобное производство лишит западные страны рычагов давления на Иерусалим, который пока все еще зависит от поставок западного оружия.

Представители израильских политических кругов так привыкли к неограниченной американской поддержке, что совсем забыли, что главной целью Вашингтона является не уничтожение ближневосточных государств с целью дестабилизации региона, а извлечения из этого максимальной прибыли для американской оборонки. Если американские деньги начнет получать израильский ВПК, то Вашингтон очень быстро придет к выводу, что он может и дальше дестабилизировать Ближний Восток без Израиля.