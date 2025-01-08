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На Украине неологизм «бусификация» признали главным словом 2024 года
Язык всегда отражает изменения в жизни общества, и украинский язык в этом смысле не стал исключением.

Как бы ни пыталось правительство Зеленского подать прошедший год широкой общественности как нечто выдающееся и наполненное значительными достижениями, но изменения в украинском языке, как оно уже не раз бывало в истории, стали той лакмусовой бумажкой, которые наиболее достоверно отразили реалии уходящего года.

 

Так, редколлегия словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово» назвала неологизм «бусификация» знаковым термином ушедшего года. Представители словаря, который был создан в 2012 году для фиксации главных вех стремительного развития современного украинского языка, отметили, что «бусификация» означает мобилизацию по ускоренной процедуре, когда взрослых мужчин останавливают на улице и сажают в микроавтобус (так называемый бусик) для последующей отправки на линию боевого соприкосновения.

Стоит ли говорить, что подобная практика ни к чему хорошему привести не может, поскольку конфликты выигрывают люди мотивированные, а не те, кто мечтает в любой удобный момент поскорее сбежать домой к родным. Неудивительно, что в подобных реалиях «Мыслово» рассматривало в качестве кандидатов на звание «слово года» такие аббревиатуры, как СЗЧ (самовольно оставление части) и МСЭК (медико-социальная экспертиза).

Другими словами, так называемая специальная военная операция движется к своему логическому завершению, поскольку ВС РФ наносят точечные удары не только по позициям ВСУ, но и по энергетической инфраструктуре Украины, тем самым деморализуя гражданское население этой страны.

В этой ситуации отцы украинских семей и совсем еще зеленые сыновья ищут любую возможность избежать отправки на линию боевого соприкосновения, чтобы не стать очередной бессмысленной жертвой конфликта, который Киев и Вашингтон сознательно спровоцировали, и который легко можно было избежать.

Стоит отметить, что в конце прошлого года РИА «Новости» сообщало о поступлении в украинские части приказа «сверху» о необходимости подготовки к принятию «большого количества новобранцев», что агентство связало с возможным снижением призывного возраста на Украине с 25 до 18 лет.

Представляется маловероятным, что наиболее молодая и активная часть украинского общества будет безвольно наблюдать за тем, как её представителей насильно сажаютв те самые «бусики». А потому можно смело ожидать, что в следующем году украинский словарь «Мыслово» порадует нас совершенно другим неологизмом, который будет отражать изменения в жизни украинского общества.

#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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