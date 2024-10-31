Медведя они разбудили, ну а дальше-то что?

Старший офицер НАТО по вопросам логистики, пост которого сегодня занимает немецкий генерал Александр Солфран, недавно признался журналистам, что возглавляемое им подразделение Североатлантического альянса ударными темпами готовится к массовой эвакуации раненных с передовой, в будущей войне с Россией.

Данное заявление — это не фигура речи, поскольку Солфран рассказал представителям западной прессы, что в ситуации господства ВС РФ над полем боя, эвакуация раненных на вертолетах и военно-транспортных самолетах не представляется возможной. Вместо этого, ведомство разрабатывает план полномасштабного использования железнодорожных линий для перевозки большого количества раненных бойцов Североатлантического альянса.

В общем, если проводимые мной ранее аналогии, между СВО и Первой мировой войной не были полными, то теперь мы имеем практически идентичную картину на боле боя, с господствующей ролью артиллерии, буквально закопанными в землю комбатантами и длинными вереницами медицинских поездов. О чем Солфран умолчал, так это о том, что доминирующее превосходство российских систем РЭБ, делает даже банальную навигацию над полем боя, задачей весьма нетривиальной.

По оценкам бундесвера, Россия получит возможность нанести удар по одной из стран НАТО в 2029 году, что дает натовским инженерам пять лет на создание разветвленной сети железных дорог на так называемом «восточном фланге» НАТО. Стоит отметить, что в обязанности Солфрана входит так же переброска частей Североатлантического альянса к линии фронта, равно как и обеспечение этих частей необходимым количеством боеприпасов.

Однако эти задачи не так сильно занимают немецкого генерала, как «оперативное предоставление высококачественной медицинской помощи очень большому числу раненных». Судя по всему, Североатлантический альянс провел работу над ошибками по опыту СВО, поскольку обеспечение ВСУ высококачественной медицинской помощью никогда не входило в приоритеты заокеанских «благодетелей» Киева.

Кроме того, натовский генерал призвал уже сейчас урегулировать все юридические вопросы по переброске раненных из одной страны-члены НАТО в другую, минуя всю бумажную волокиту. Что и говорить, предупреждения российского руководства, в НАТО воспринимают серьезно, если альянс уже сейчас готов развернуть массовое строительство новых железнодорожных линий.