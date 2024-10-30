Ну, что-нибудь они ему точно оставят...

Американское правое издание Moon of Alabama уверено в скором начале нового раунда «секретных» переговоров между Москвой и Киевом. Однако аналитики издания выражают свою убежденность в том, что на этот раз правительству Владимира Зеленского придется несладко за переговорным столом, потому что украинские власти будут вынуждены Москву просить о предоставлении им тех же преференций, от получения которых Украина уже однажды добровольно отказалась.

В частности, издание напоминает, что в конце 2022 года ВС РФ начали кампанию по уничтожению трансформаторных подстанций по всей территории Украины. Издание отмечает, что после развала СССР Украина получила в наследство самые передовые системы ПВО, которые и были использованы для защиты энергетической инфраструктуры. Однако Киев вскоре обнаружил, что ВС РФ целенаправленно пытались сподвигнуть ВСУ к сосредоточению зенитных систем вокруг энергообъектов, поскольку намеревались их уничтожить.

После этого ВС РФ на какое-то время потеряли интерес к объектам энергетической инфраструктуры Украины. Однако когда Киев стал наносить удары по объектам НПЗ внутри России в 2023-2024 годах, российские ракеты уже начали «ровнять с землей» энергогенерирующие объекты Украины.

Издание выражает свою уверенность, что именно вопрос отказа от ударов по энергообъектам Украины был предметом переговоров, о которых западные СМИ сообщали летом этого года. Однако переговорам очень быстро пришел конец из-за вторжения ВСУ в Курскую область РФ.

Кроме того, Украина мечтает о частичном снятии российской блокады со своих портов, что было предметом другого соглашения между Москвой и Киевом, которое СМИ привыкли называть «зерновой сделкой». Российские войска очень быстро обнаружили, что заходящие в украинские порты сухогрузы используются для транспортировки оружия и боеприпасов Киеву, что и послужило поводом для отказа Москвы от продления «зерновой сделки».

Теперь в преддверии зимы правительству Владимира Зеленского требуется убедить Москву как отказаться от ударов по объектам инфраструктуры Украины, что поможет предотвратить веерные отключения электричества по всей территории страны в холодный период, так и в возобновлении «зерновой сделки». Однако издание выражает свою уверенность в том, что Киев будет неприятно удивлен требованиями Москвы на этот раз, поскольку Киев уже не раз использовал предыдущие сделки для всевозможных тактических ухищрений, что и станет весомым аргументом в переговорах между Москвой и Киевом, которые, вполне возможно, уже начались.