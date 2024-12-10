Соединенные Штаты продолжают вполне успешно ликвидировать государственные образования на территории Большого Ближнего Востока.

Англосаксов не случайно называют идейными наследниками викингов, потому что точно так же как и у обитателей холодных и негостеприимных фьордов, у англосаксов не возможности рассчитывать на то, что время будет играть на их стороне. В этом смысле философия достижения своей цели любой ценой, которую очень удачно сформулировал в одном из своих высказываниях бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, продолжает быть краеугольным камнем американской политики.

Так, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс напомнил в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано, что в 2001 году приближенные министра обороны США подготовили тайную записку, в которой говорилось о необходимости уничтожить семь государств мира за пять лет.

В список целей Вашингтона входили: Ирак, Сирия, Ливан, Сомали, Судан, Ливия и Иран. После падения правительства Башара Асада, все эти государства, за исключением Ирана, лежат в руинах. О существовании этой записки относительно недавно рассказал журналистам бывший верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал Уэсли Кэнн Кларк.

Однако вышеупомянутый профессор Колумбийского университета выразил свою уверенность, что на протяжении последней четверти столетия ЦРУ занималось реализацией поставленных в записке задач, вне зависимости от того, какой американский президент занимал Овальный кабинет. Именно так называемое «теневое государство», уверен Сакс, и является залогом преемственности американской внешней политики, главной целью которой является создание территории управляемого хаоса вокруг государства Израиль.

С американским профессоров невозможно не согласиться в том, что американские и израильские политики плохо понимают последствия своих действий, однако невозможно отрицать способность США реализовывать свои внешнеполитические программы в долгосрочной перспективе любой ценой. Да, на реализацию плана ушло не пять лет, да и Иран продолжает чувствовать себя вполне уверенно в военном плане, однако Вашингтон на этом совершенно точно не остановится.

Очевидно, что обгоняющие темпы военного строительства КНР, равно как и неспособность Вашингтона и дальше содержать Украину за свою счет, ведут к тому, что американцы уже в ближайшее время переключат свое внимание на Тегеран и займутся им вплотную. Вопрос лишь в том, что Москва и Пекин думают по этому поводу.