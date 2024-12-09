Все, что происходит на международной арене, происходит не случайно...

Все знают ту самую красную лампочку, которая загорается на приборной панели, когда в двигателе машины что-то решительным образом идет не так. Так вот, что-то подобное загорается в моем мозгу, когда матерые геополитические эксперты начинают нести околесицу. Разговоры о том, что падение правительства Башара Асада — это сугубо сирийская проблема, которая не имеет принципиального значения для Москвы, являются целенаправленным введением читателя в заблуждение и они возмутительны. И дело тут не в военной базе Хмеймим, совсем в не в военной базе.

В 2009 году правительство Асада оказывается дать разрешение на строительство катаро-турецкого газопровода на своей территории, который призван был подорвать интересы российских газовых компаний на европейском рынке. В 2011 году начинается конфликт в Сирии, который спонсируется западными игроками и на протяжении ближайших неполных четырнадцати лет (sic!) он будет вестись самым отчаянным и жестким образом.

Москва будет самоотверженно оборонять Асада от западных попыток устроить над ним судилище под предлогом использования бойцами САР оружия массового поражения. Да куда там, западные журналисты даже придумали несуществующий вид оружия под названием «бочковая бомба» (barrel bomb), чтобы доказать своим зрителям, насколько «преступным» был режим Башара Асада.

Россия будет рисковать ради сирийского правительства отношениями с Турцией и Израилем, которые до недавнего времени представляли принципиальный интерес для российской стороны. А еще есть колоссальный репутационный ущерб от ухода Башара Асада с поста сирийского президента, поскольку в представлении международного сообщества он являлся ближайшим соратником России.

Поэтому эти все успокоительные разговоры про то, что «ничего страшного не случилось», могут вызывать разве что раздражение. Если Москва однажды смогла спасти турецкого президента Тайипа Эрдогана от инспирированного ЦРУ военного переворота, что позволило ему остаться у власти, то возможности предупредить Асада о предстоящем поражении у неё точно были, однако сирийского президента предпочли срочно вывезти в Москву.

Российские аналитики, судя по всему, разумно рассудили, что противоборство Израиля, Турции, проамериканских курдских формирований и столь же проамериканских радикальных джихадистов на территории Сирии смешает Вашингтону все карты.

Более того, Трамп обе своих избирательных кампании опирался на углеводородное лобби, которое с удовольствием потушит ближневосточный пожар и начнет активную разработку нефти и газа в регионе, включая строительство того самого катаро-турецкого газопровода, который теперь значительно меньше угрожает российским интересам.

В общем, с точки зрения расстановки сил на геополитической арене эвакуация Асада выглядит здравым шагом, несмотря на репутационный ущерб. Однако представляется маловероятным, что под этот шаг Москва не получила какие-то уступки со стороны своих заклятых геополитических партнеров, и вот тут нужно очень внимательно следить за развитием ситуации на Украине.