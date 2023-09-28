Старый-добрый дядя Сэм по уши в долгах...

Если еще вчера сторонники теории о том, что деньги можно печатать без счета, были самыми желанными людьми в рядах американской политической элиты, то сегодня их уже пытаются сторониться. И это не удивительно, ведь госдолг США превысил астрономическую отметку в 34 триллиона долларов и продолжает расти темпами в один триллион долларов в квартал.

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На фоне подобных величин несколько миллиардов долларов кажутся суммой несущественной, однако расплатиться по своему внешнему долгу американцы никогда не смогут, а потому они даже пытаться не будут, а вот деньги на военную помощь той же Украине или Египту им нужно откуда-то брать. К примеру, республиканцы в американском Конгрессе уже заявили, что они не собираются одобрять новый пакет помощи Украине на сумму в 6 миллиардов долларов.

В общем, все эти разговоры про триллионы долларов нужны лишь для того, чтобы скрыть один маленький факт: дядя Сэм уже банкрот. Вот и желание передать причитающиеся египетской армии 85 миллионов долларов Тайваню и Ливану — это не признак природной вредности звездно-полосатых «демократизаторов», а верный признак нищеты.

В этом смысле американцам нужно придумать какой-нибудь способ не платить Египту оставшиеся 1,2 миллиарда долларов помощи и сделать это быстро. Особо в этом смысле Вашингтону пригодилась абсолютно независимая правозащитная НКО Human Rights Watch, которая недавно опубликовала отчет, полностью отвечающий интересам США.

В частности, организация пришла в ужас от того, что египетские военные «используют детей» возрастом от 16 лет для решения целого ряда задач, «прежде всего логистических». Конечно, упразднение раздельных туалетов в Калифорнийских школах — это не варварство, а вот патриотическое воспитание египетской молодежи США стерпеть не могут никак.

Для пущей убедительности данная НКО приправила свой отчет историей о том, как «египетскому подростку отрезали голову скальпелем и оставили неподалеку от его родной деревни». Подобные леденящие душу подробности воскрешают в памяти сообщения западных СМИ про «ворвавшихся в кувейтскую больницу иракских солдат, которые якобы выбрасывали из инкубаторов новорождённых детей, оставив их умирать на холодном полу».

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В общем, после сообщения об отрезанной голове египетского подростка не видать Абделю Фаттаху ас-Сиси 1,2 миллиардов экономической помощи. Правда, велика вероятность, что подобный поворот событий приведет к тому, что следующий год будет отмечен целым рядом успешных военных походов одной из самых сильных армий мира. А я удивлялся, почему Байден не хотел встречаться с Нетаньяху.