Второй раз "турецкого султана" просто так не купишь...

На протяжении всей своей политической карьеры Тайип Эрдоган придерживался одного правила: «Будь первым среди радикалов» и никогда это правило его не подводило, хотя возглавляет он страну, построенную по лекалам Мустафы Кемаля Ататюрка, видевшего Турцию исключительно светским государством. Однако в преддверии недавних муниципальных выборов Эрдоган решился сделать реверанс в пользу прозападных сил, стараясь не наступать Иерусалиму на больные мозоли, и прогадал, отдав принципиально важные 6% голосов Новой партии благоденствия. Последняя никаких скидок Вашингтону и его союзникам не делала.

Фото: Kandinsky.

реклама

Теперь вновь занимает непримиримую позицию как по отношению к Израилю, так и по вопросу противодействия курдскому сепаратизму. Свою приверженность радикальным взглядам на мир ближневосточной политики Эрдоган продемонстрировал, приняв в президентской резиденции не только главу радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания, но и все его окружение.

Ранее Турция запретила экспорт 54 категорий товаров в Израиль из-за последовательного уничтожения Иерусалимом мирного населения сектора Газа. Напомним, что на настоящий момент число жертв ЦАХАЛ превысило 34 тысячи человек, в то время как в руинах разрушенного палестинского анклава царит голод и болезни.

Встреча Эрдогана с Ханией не осталась без внимания израильского МИДа, который заявил, что Эрдоган должен «стыдиться» своего решения. Впрочем, едва ли турецкий «султан» последует рекомендациям израильских дипломатов, поскольку после обмена ударами между Ираном и Израилем на роль главного защитника верующих на Ближнем Востоке начал выбиваться шиитский Иран, что никак не может устраивать амбициозного турецкого лидера. Вдобавок к наращиванию антиизраильскиой риторики Турция может пойти на реальные шаги по противодействию Иерусалиму, включая новые экономические санкции, а также развертывание своих военных в непосредственной близости от израильских границ.

Все это в Иерусалиме прекрасно понимают, однако изменить курс, намеченный Биньямином Нетаньяху, не может ни его ближайшее окружение, ни заокеанские «благодетели» израильского премьер-министра. В этом смысле новый виток обострения турецко-израильских отношений представляется неизбежным.