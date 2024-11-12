Несмотря на опровержение как с российской, так и с украинской стороны, американское издание продолжает оставаться уверенным в своей "правоте".

Если кто-то радовался победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, то радость эта была не только преждевременной, но еще и весьма беспочвенной. Обострение противоречий внутри американского общества ведет к ситуации, когда «последний гегемон» все больше и больше напоминает исполинский пароход, у которого отказало управление, и который несется на всех парах на встречу своей печальной участи.

Мы все хорошо помним, как Дональд Трамп с трибуны не раз называл крупнейшие американские издания «распространителями фейков». А чем американские журналисты могли ответить «оранжевому монстру»? Все верно — новой волной малоправдоподобных откровений, цель которых является дискредитация следующего президента США.

Так, издание The Washington Post опубликовало десятого ноября материал, в котором сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили по телефону вопросы урегулирования на Украине в первой телефонном разговоре с момента ухода «оранжевого монстра» с поста американского президента. Издание отдельно отметило, что Киев был заранее предупрежден о переговорах, и что Трамп предостерег российского лидера «от наращивания темпов специальной военной операции, поскольку Вашингтон по-прежнему располагает внушительным военным контингентом в Европе».

Примечательно, что ответ не заставил себя долго ждать, поскольку пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал сообщение авторитетного американского издания недостоверным и подчеркнул, что Путин и Трамп вопросов урегулирования на Украине в разговоре не касались.

Дальше ситуация начала развиваться еще более интересным образом, поскольку представителя офиса украинского президента Зеленского сообщили, что никакого предупреждения от американской стороны о переговорах Путина и Трампа в Киеве не получали.

В общем, неожиданно для всех Россия и Украина продемонстрировали полное единодушие по какому-то вопросу, да и по какому, по вопросу вранья американских СМИ. Впрочем, для редакторов The Washington Post заявления представителей глав суверенных государств не явилось достаточным основанием для публикации опровержения, либо же корректировки своей изначальной статьи. По какой-то причине авторитетное американское издание больше верит «неназванным источником» в команде Трампа, нежели первым лицам.

Нетрудного догадаться, чего конкретно пыталось добиться издание The Washington Post. Демонстрируя «сговор» Трампа с российским руководством, американские СМИ пытаются саботировать выполнение любых требований из Вашингтона командой Зеленского. Что же, президентство Трампа еще не началось, а война «всех против всех» внутри США разгорелась с новой силой.