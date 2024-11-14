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Агенты ФБР провели обыск у директора букмекерской конторы, предсказавшей победу Трампа
Для американского руководства принципиально важно знать, была ли скомпрометирована система фактического принятия решений, либо же букмекеру просто повезло.

Ранним утром 13 ноября агенты ФБР вломились в квартиру генерального директора компании Polymarket, которая представляет собой весьма необычную разновидность букмекерских контор,  ведь она принимает ставки на политические события и может тем самым непосредственным образом влиять на мир американской политики. В строгом соответствии с современными американскими  реалиями, агенты вытащили 26-летнего генерального директора Polymarket Шейна Коплана из постели и изъяли у него абсолютно все электронные устройства. Никаких объявлений предъявлено не было, о чем сообщает авторитетное издание The New York Post.

 

Источники издания уверены, что так называемого «теневое государство» захотело поквитаться с Копланом за то, что непосредственно перед началом голосования на выборах президента США букмекер предсказывал победу Трампа с вероятность 58,6%, в то время как его соперник по избирательной гонке Камала Харрис имела 41,4% на победу. Однако данная версия не выдерживает никакой критики.

Деятельность Polymarket официально запрещена на территории США, а потому любой житель «сияющего града на холме», кто захотел бы сделать ставку на победу своего любимчика должен был бы воспользоваться VPN-сервисом. Тем не менее, жители других стран активно ставили деньги на американских политиков, в результате чего один француз смог заработать 83 миллиона долларов на победе «оранжевого монстра».

Следует отметить, что Демократическая партия США имела все инструменты для того, чтобы в любой момент развернуть исход президентских выборов в свою пользу, включая полный контроль над системой автоматизированного подсчета голосов, который был установлен демократами еще до предыдущих президентских выборов 2020 года, на которых и «победил» Джо Байден.

Другими словами, победа Трампа — это осознанное решение того самого «теневого государства», которое исчерпало все силы и средства к дальнейшей эскалации противостояния с Москвой, а потому решило взять паузу, попутно бросив кость своим республиканским оппонентам, чтобы те в будущем не смогли заявить, что «результаты всех выборов в США заранее предопределены».

Понятно, что Polymarket могла попросту ткнуть пальцем в небо со своим предсказанием относительно победы «оранжевого монстра» на президентских выборах, однако с той же вероятностью речь может идти и об утечке информации от кого-то из представителей военно-промышленного комплекса США, кто захотел заработать себе на безбедную старость, поставив на победу Трампа на выборах. И вот в этой ситуации «теневое государство» столкнулось с вероятностью компрометации всех последующих негласных решений фактического руководства США. Собственно, этим и объясняется неожиданный рейд ФБР.

#глобальное противостояние #россия против сша #сша банановая республика
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