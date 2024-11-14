Для американского руководства принципиально важно знать, была ли скомпрометирована система фактического принятия решений, либо же букмекеру просто повезло.

Ранним утром 13 ноября агенты ФБР вломились в квартиру генерального директора компании Polymarket, которая представляет собой весьма необычную разновидность букмекерских контор, ведь она принимает ставки на политические события и может тем самым непосредственным образом влиять на мир американской политики. В строгом соответствии с современными американскими реалиями, агенты вытащили 26-летнего генерального директора Polymarket Шейна Коплана из постели и изъяли у него абсолютно все электронные устройства. Никаких объявлений предъявлено не было, о чем сообщает авторитетное издание The New York Post.

Источники издания уверены, что так называемого «теневое государство» захотело поквитаться с Копланом за то, что непосредственно перед началом голосования на выборах президента США букмекер предсказывал победу Трампа с вероятность 58,6%, в то время как его соперник по избирательной гонке Камала Харрис имела 41,4% на победу. Однако данная версия не выдерживает никакой критики.

Деятельность Polymarket официально запрещена на территории США, а потому любой житель «сияющего града на холме», кто захотел бы сделать ставку на победу своего любимчика должен был бы воспользоваться VPN-сервисом. Тем не менее, жители других стран активно ставили деньги на американских политиков, в результате чего один француз смог заработать 83 миллиона долларов на победе «оранжевого монстра».

Следует отметить, что Демократическая партия США имела все инструменты для того, чтобы в любой момент развернуть исход президентских выборов в свою пользу, включая полный контроль над системой автоматизированного подсчета голосов, который был установлен демократами еще до предыдущих президентских выборов 2020 года, на которых и «победил» Джо Байден.

Другими словами, победа Трампа — это осознанное решение того самого «теневого государства», которое исчерпало все силы и средства к дальнейшей эскалации противостояния с Москвой, а потому решило взять паузу, попутно бросив кость своим республиканским оппонентам, чтобы те в будущем не смогли заявить, что «результаты всех выборов в США заранее предопределены».

Понятно, что Polymarket могла попросту ткнуть пальцем в небо со своим предсказанием относительно победы «оранжевого монстра» на президентских выборах, однако с той же вероятностью речь может идти и об утечке информации от кого-то из представителей военно-промышленного комплекса США, кто захотел заработать себе на безбедную старость, поставив на победу Трампа на выборах. И вот в этой ситуации «теневое государство» столкнулось с вероятностью компрометации всех последующих негласных решений фактического руководства США. Собственно, этим и объясняется неожиданный рейд ФБР.