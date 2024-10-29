Еще один гениальный ход конем...

Крестный отец современной британской политики, легендарный премьер-министр Соединенного Королевства Уинстон Черчилль когда-то выдал в своем выступлении следующую фразу: «По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда». Это я к тому, что если западные СМИ уже не первую неделю твердят о присутствии военных из Северной Кореи в зоне проведения специальной военной операции на Украине, то какое-то рациональное зерно в их сообщениях быть должно. Во всяком случае, я знаю немало обрусевших корейцев, и кто-то из них уж наверняка принимает участие в операции по демилитаризации «незалежной».

Но любопытно здесь не то, какую роль северокорейские коммунисты играют в проведении СВО, а в неспособности коллективного Запада сформулировать сколько-нибудь внятный ответ на свое же собственное информационное сообщение. И это весьма закономерно.

Дело в том, что современная фаза противостояния России и коллективного Запада зиждиться на концепции ядерного шантажа, которую разработала бывшая сотрудница американского госдепартамента Виктория Нуланд вместе со своими последователями. Концепция эта исходит из простой математики, согласно которой наша страна с населением в 150 миллионов человек не может противостоять коллективному Западу, суммарное население которого превышает один миллиард человек.

Понятно, что в случае прямого обмена ядерными ударами эта разница никакого значения иметь не будет, но идея госпожи Нуланд заключалась в том, чтобы медленно давить на Россию, не давая ей весомого повода для начала ядерного конфликта. И операция ВСУ в Курской области прекрасно вписывается в рамки подобного давления, ведь формально на российскую территорию силы НАТО не нападали.

Но вот Россия заключает договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, чем Москва ставит страны НАТО в тупик. Нет, население КНДР в 26 миллионов человек большой погоды в геополитических расчетах не сделает, однако теперь никто не мешает китайским добровольцам надевать северокорейскую форму и прибывать в зону СВО в любых количествах. А население Китая сегодня составляет 1,4 миллиарда человек...

Вот и получается, что российский лидер Владимир Путин в очередной раз поставил нашим вчерашним партнерам шах и мат, поскольку ни победить, ни пересидеть союз России и Китая никакой западный альянс не может. Вишенкой же на торте в этой истории является то, что КНДР и без того обложена санкциям сверх всякой меры, а потому и вводить какие-нибудь новые ограничения против Пхеньяна американцы не могут. Все что остается — это сидеть и удивляться, как же оно все так получилось, чем западные СМИ и занимаются. И их сложно в этом винить, потому что получилось и правда неожиданно.