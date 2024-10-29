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Камала Харрис потребовала навести «гендерный порядок» в отчетах спецслужб
Новая метла по-новому метет...

Поскольку ожесточенная закулисная борьба между все еще пока действующим президентом Джо Байденом и его бывшим начальником Бараком Обамой привела к тому, что Демократическая партия была вынуждена выставить Камалу Харрис на  участие в избирательной гонке, настало время получше присмотреться к человеку, который на данный момент имеет наилучшие шансы ближайшие четыре года называть себя  президентом США.


Так, американское разведывательное сообщество недавно отчиталось о выполнении поручения действующего вице-президента США о наведении «гендерного порядка» в отчетах американских спецслужб. Дело в том, что когда Камала почти четыре года назад пришла в Белый дом в качестве вице-президента, она была возмущена тем, как в засекреченных аналитических записках для первых лиц государства описывались женщины-президенты других стран.

В общем, американским спецслужбам было дано строжайшее указание провести всестороннее исследование засекреченных аналитических записок, чтобы установить, имела ли в них места гендерная дискриминация. После того как лингвисты изучили многолетний архив секретных документов, подготовленных различными разведывательными агентствами США, они пришли к выводу, что иногда аналитики могли употреблять спорные прилагательные, однако никакой системной дискриминации в засекреченных записках по отношений к лидерам других государств не употреблялось.

Тем не менее, подозревая о том, что работать с госпожой Харрис им придется еще не один год, главы американских спецслужб уже организовали специальные занятия для своих аналитиков, которые могли бы позволить им лучше давать оценку женскому поведению.

Кроме того, один из бывших сотрудников администрации Белого дома признался журналистам, что вице-президент США просила спецслужбы уделять особое внимание в аналитических записках тому, как гендерное неравенство в различных странах мира подрывает национальную безопасность этих государств.

Следует отметить, что вопрос гендерного равенства — это серьезная проблема для любого общества, потому что не существует просто ответа на вопрос о том, как предоставить женщинам равные возможности, когда на их плечи на протяжении жизни ложится куда как более тяжелая нагрузка. Тем не менее, когда аналитик поставлен в ситуацию, когда ему заранее дали ответ на то, какую информацию искать, ничего хорошего из этой затеи получиться не может. Не говоря уже о том, что теперь американские спецслужбы вынуждены еще и крайне избирательно подбирать эпитеты в своей работе. В общем, президентство Камалы Харрис обещает быть интересным.

#глобальное противостояние #сша банановая республика #камала харрис
Источник: frontpagemag.com
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