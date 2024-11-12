Американский сенатор известен своей воинственной риторикой, однако крупнейшее информационное агентство предпочло сфокусироваться на менее важных аспектах его личности.

Как бы долго избранный на пост президента США Дональд Трамп не пытался рассказывать своим избирателям о том, что он будет самым мирным президентов за всю историю «сияющего града на холме», но опытные геополитические аналитики уже сегодня отмечают, что судить о политике Вашингтона на ближайшие четыре года можно прежде всего по тем людям, которых Трамп будет назначать на ключевые посты в своей администрации.





Так, после назначения Элиз Стефаник на пост постпреда США при ООН, которую эксперты называют «буквальной копией» воинствующего неокона Никки Хейли, занимавшей пост постпреда в период первого президентства Дональда Трампа, международное агентство Reuters сообщило о новом «неожиданном» решении лидера Республиканской партии. Журналисты уверены, что пост госсекретаря США скоро будет занимать нынешний американский сенатор от штата Флорида по имени Марко Рубио.

Любопытно, что Reuters подробно остановилось на том, что Рубио будет первым госсекретарем латиноамериканского происхождения, но при этом агентство совершенно упустило из виду политические взгляды Рубио.

А межу тем, на протяжении последних нескольких лет будущий госсекретарь неоднократно высказывался о необходимости перевода американского противостояния с Ираном и Китаем в «горячую фазу». Нетрудно догадаться, какой «дипломатией» Рубио будет заниматься на своем посту, и что он станет достойным духовным наследником нынешнего госсекретаря Энтони Блинкена, начавшего свою работу на посту главы американской дипломатии с грандиозной ссоры с китайцами в американском Анкоридже.

Правда, тут есть небольшая загвоздка, которая заключается в том, что Пекин в несколько раз опережает США по темпам военного строительства, что говорит о том, что Вашингтон никоим образом не отважится заняться «принудительной демократизацией» главной фабрики мира. А значит под удар Вашингтона в пору президентства Трампа неизбежно попадет Иран.

Рубио же получит задачу представить мировому сообществу нападение США на ближневосточного исполина таким образом, как если бы у дяди Сэма не было никакого выбора и он просто-напросто был обязан отправиться бомбить персидскую землю. Получится это у нынешнего сенатора от штата Флорида или нет — нам всем предстоит увидеть. Однако сомнения в «мирном» характере второй администрации Дональда Трампа с каждым следующим назначением развеиваются все сильнее и сильнее.