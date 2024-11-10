Следует полагать, что назначение правого радикала Йехиэля Лейтера на пост посла Израиля в США, является продолжением политики Нетаньяху для получения поддержки со стороны США.

Победа Дональда Трампа на выборах в США стала геополитическим триумфом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Находящийся на грани отставки и длительного судебного разбирательства глава государства Израиль не только смог использовать атаку радикальной организации ХАМАС на израильские поселения в октябре прошлого года в качестве запала для большого ближневосточного конфликта, но он еще и смог вынудить западных союзников Иерусалима продолжить оказывать его правительству всестороннюю поддержку.

Так, в рамках своего предыдущего периода пребывания в Белом доме Дональд Трамп распорядился перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, тем самым нарушив бесчисленное количество резолюций ООН, в следствии чего Вашингтон потерял возможность выступать в качестве посредника на переговорах палестинской и израильской стороны.

Следует полагать, что назначение правого радикала Йехиэля Лейтера на пост посла Израиля в США, является продолжением политики Нетаньяху для получения поддержки со стороны США.