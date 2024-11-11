Турецкий лидер не просто призывает к миру на Украине, а делает это весьма хитро и искусно.

Что бы ни происходило в мире, а Соединенные Штаты должны стоять во главе этого процесса. Во всяком случае таков менталитет рядовых американцев, которые считают себя «богоизбранной» нацией, а потому и американские политики в этом смысле от рядовых граждан ушли не слишком далеко. Это прекрасно понимает ветеран турецкой политической сцены Тайип Эрдоган, который недавно взял и выдал, что «возглавляемые США попытки положить конец конфликту на Украине должны значительно ускорить процесс мирного урегулирования».

Понятное дело, что никаких реальных попыток со стороны Вашингтона положить конец специальной военной операции на Украине мы не наблюдаем, но международное сообщество весьма умным образом пытается направить американских политиков в конструктивное русло.

Так, бессменный лидер Турции, которая является обладает второй по величине армией в Североатлантическом альянсе, заявил, что «новые поставки оружия и бомб Киеву, как и попытки посеять еще больше хаоса, не способны положить конец конфликту на Украине». Тем не менее, Эрдоган выразил свою уверенность, что специальная военная операция должна была закончится какое-то время назад, и что новые дипломатические усилия смогут положить конец этому конфликту.

Очевидно, что Киев был и продолжает быть заинтересован в том, чтобы попытаться превентивно сорвать переговоры с Москвой, в рамках которых на администрацию Зеленского будет оказываться колоссальное давление как со стороны США, так и со стороны партнеров Вашингтона по НАТО.

Тем не менее, киевская авантюра в Курской области уже привела к тому, что ВСУ лишились костяка своих бронетанковых сил, машины из которого всякий раз успешно эвакуировались с поля боя из-за позиционного характера боев на Украине. Маловероятно, что у украинского руководства хватит сил и решимости повторить что-то подобное.

Коль так, то каждый следующий сорванный раунд переговоров будет неизменно отражаться на все большем и большем урезании экономической и военной помощи Киеву, на что Эрдоган и намекает, говоря о том, что конфликт уже должен был быть закончен. В этом смысле от воли будущего хозяина Белого дома мало что зависит, потому что Дональда Трампа так или иначе дотолкают до соглашения с Москвой, как бы Трамп не сопротивлялся ему. Ведь Вашингтон потом сможет без труда заявить, что любое соглашение, под которым поставил свою подпись «оранжевый монстр» нелегитимно, а значит спустя четыре года СВО может быть возобновлена.