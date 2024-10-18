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Илон Маск вынужден был уступить в противостоянии с бразильским судьей
А еще недавно национальные власти пытались называть "пережитком истории"...

Кто бы что ни говорил, а Россия положила конец безграничному влиянию западных социальных сетей с помощью блокировки площадок компании Meta, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ, а также X. Изначально подобные ограничения были восприняты скептиками с изрядной долей иронии, однако уже совсем скоро другие государства мира начали выдвигать свои требования к западным IT-гигантам, в том числе и требования о «приземлении» этих компаний в юридическом поле недовольной деятельностью социальных гигантов страны.

В конечном итоге дошло до того, что бразильский судья Александр де Мораес запретил использование социальной сети X на всей территории Бразилии, чем вызвал огромное недовольство американского бизнесмена Илона Маска, который остается владельцем заблокированной социальной сети. Какие только кары Маск не обещал наслать на голову судьи Верховного суда Бразилии! Даже компроматом тому грозился, однако де Мораес был непреклонен в своем решении.

И вот недавно бразильские пользователи с удивлением для себя обнаружили, что они снова могут зайти в социальную сеть X без использование VPN. Как оказалось, виной тому оказалась не чья-то ошибка, а решение Илона Маска о выплате бразильским властям штрафа в размере $5,3 миллиона, которое сопровождалось блокировкой в X тех аккаунтов, которые оказались особенно неугодны властям Бразилии.

Другими словами, Маск добровольно сдался на волю человека, которого он неоднократно называл в своих публичных сообщениях «диктатором и фальшивкой». Вишенкой на торте в этой ситуации стало полное медийное молчание представителей руководства X о заключенном ими соглашении с бразильской судебной властью.

Можно не сомневаться, что скоро Маск вынужден будет подчиниться и властям особенно воинственных африканских стран, которые тоже не привыкли церемониться ни с американским бизнесом, ни с американскими военными. Вот вам и перемены в глобальном раскладе сил, ведь если в ходе так называемой Арабской весны американские социальные сети смогли помочь свержению свыше двадцати правительств по все Ближнему Востоку, то теперь Илон Маск вынужден сильно считаться с мнением человека, которого он называет «диктатором».

#илон маск #глобальное противостояние #it-гиганты
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