Сейчас уже стало вполне очевидно, что без огромной редакции телеканала Fox News, которая своей самоотверженной работой вознесла Такера Карлсона на вершины мировой журналистики, вчерашняя медийная прима-балерина правых сил в США выглядит выглядит изрядно раздобревшей матроной. Это я про то, что недавнее полуторачасовое интервью Такера Карлсона с вчерашним образчиком успешного американского бизнесмена по имени Илон Маск смотреть не только скучно, но еще и тяжело, поскольку большую часть времени здесь неловкие вопросы сменяет натужный смех.
Да, Стива Джобса из Маска не получилось, прежде всего потому Маск не захотел удовольствоваться ролью эксцентричного гения, а вместо этого он решил взять и оставить себе те деньги, которые он получил за счет баснословных государственных субсидий. А что бывает, когда исполнитель пытается скрыться в неизвестном направлении с чужими деньгами?
Вот Илон Маск и оказался в одной лодке с Дональдом Трампом, хотя последний представлял в политике не интересы калифорнийского творческого класса, а интересы углеводородного лобби, которое продолжает добывать нефть и газ в США методом гидравлического разрыва пласта. Так что же эти твое делают вместе? Все достаточно просто, ведь Маску нужна была лодка, которая уже дала течь и собирается идти ко дну, а именно в таком положении и находится кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сегодня.
За последние полторы недели мятежный американский бизнесмен бесчисленное количество раз повторил, что его самого и его бизнес ждет судебное преследование, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы. Однако те, кто внимательно смотрел интервью Маска и Такера наверняка отметили признание владельца SpaceX, что Министерство юстиции США уже начало судебное преследование Маска за нежелание его компании нанять установленное законом число нелегальных мигрантов, которое должно быть в любой компании.
При этом Маск признался, что производимые SpaceX ракеты являются товаром двойного назначения, поскольку могут быть использованы в военных целях, а потому американское законодательство строго-настрого запрещает ему нанимать специалистов, которые не являются гражданами США. Проще говоря Министерство юстиций использует лазейку в законе, которая позволяет привлекать любую компанию в США, которая производит товары двойного назначения, к ответственности, а вернее к выплате огромных штрафов.
Вот Маск и начал яро поддерживать Трампа, чтобы выставить себя узником совести, который страдает не из-за своего желания прикарманить себе деньги американских элит, которые у него все равно отнимут, а из-за искренней веры в победу республиканского кандидата, которую Демократическая партия ни за что не допустит.