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Илон Маск признался, почему он на самом деле решился на поддержку Дональда Трампа
Что называется, никто никого за язык не тянул...

Сейчас уже стало вполне очевидно, что без огромной редакции телеканала Fox News, которая своей самоотверженной работой вознесла Такера Карлсона на вершины мировой журналистики, вчерашняя медийная прима-балерина правых сил в США выглядит выглядит изрядно раздобревшей матроной. Это я про то, что недавнее полуторачасовое интервью Такера Карлсона с вчерашним образчиком успешного американского бизнесмена по имени Илон Маск смотреть не только скучно, но еще и тяжело, поскольку большую часть времени здесь неловкие вопросы сменяет натужный смех.

 

Да, Стива Джобса из Маска не получилось, прежде всего потому Маск не захотел удовольствоваться ролью эксцентричного гения, а вместо этого он решил взять и оставить себе те деньги, которые он получил за счет баснословных государственных субсидий. А что бывает, когда исполнитель пытается скрыться в неизвестном направлении с чужими деньгами?

Вот Илон Маск и оказался в одной лодке с Дональдом Трампом, хотя последний представлял в политике не интересы калифорнийского творческого класса, а интересы углеводородного лобби, которое продолжает добывать нефть и газ в США методом гидравлического разрыва пласта. Так что же эти твое делают вместе? Все достаточно просто, ведь Маску нужна была лодка, которая уже дала течь и собирается идти ко дну, а именно в таком положении и находится кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сегодня.

За последние полторы недели мятежный американский бизнесмен бесчисленное количество раз повторил, что его самого и его бизнес ждет судебное преследование, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы. Однако те, кто внимательно смотрел интервью Маска и Такера наверняка отметили признание владельца SpaceX, что Министерство юстиции США уже начало судебное преследование Маска за нежелание его компании нанять установленное законом число нелегальных мигрантов, которое должно быть в любой компании.

При этом Маск признался, что производимые SpaceX ракеты являются товаром двойного назначения, поскольку могут быть использованы в военных целях, а потому американское законодательство строго-настрого запрещает ему нанимать специалистов, которые не являются гражданами США. Проще говоря Министерство юстиций использует лазейку в законе, которая позволяет привлекать любую компанию в США, которая производит товары двойного назначения, к ответственности, а вернее к выплате огромных штрафов.

Вот Маск и начал яро поддерживать Трампа, чтобы выставить себя узником совести, который страдает не из-за своего желания прикарманить себе деньги американских элит, которые у него все равно отнимут, а из-за искренней веры в победу республиканского кандидата, которую Демократическая партия ни за что не допустит.

#илон маск #spacex #глобальное противостояние
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