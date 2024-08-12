Идея отмахиваться от целых стран мира, как от назолийвой мухи, выглядит сомнительно...

Сложно даже предположить, как долго западные IT-гиганты пытались игнорировать требования российских властей удалить со своих площадок запрещенный в России контент. Можно лишь с уверенностью утверждать, что прошел не один год, прежде чем терпение Москвы наконец лопнуло.

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Понять подобно упрямство достаточно просто, ведь роль социальных сетей в организации волны государственных переворотов на Ближнем Востоке в период с 2010 по 2012 годы, получивших общее название «Арабская весна», хорошо изучена и задокументирована. Можно не сомневаться, что за помощь американским властям в деле продвижения интересов США всем сейчас хорошо известные IT-компании получили немалое вознаграждение, что позволило им расправиться со своими конкурентами.

Когда же американские хостинги и социальные сети выполняют нормы национального законодательства каждой отдельной страны, то и их полезность для Вашингтона резко падает, а что самое главное — это какую армию юристов надо нанять, чтобы обеспечить исполнение законодательных норм свыше 190 стран мира?

В общем, созданный Россией прецедент по блокировке западных социальных сетей стал показательным и теперь даже страны ЕС требуют от американских IT-гигантов выполнения норм своего законодательства.

Впрочем, не одним американцам теперь приходится потеть. Так, власти Турции заявили о своем скором намерении полностью заблокировать социальную сеть Telegram на своей территории, поскольку местные правоохранительные органы направили в офис данной социальной сети свыше тысячи обращений с требованием удалить каналы, занимающиеся популяризацией азартных игр, проституции и запрещенного контента. При этом Управление информационно-коммуникационных технологий Турции ни разу так и не получило ответа на свои запросы.

Едва ли руководство Telegram можно заподозрить в попытках дестабилизировать обстановку в Турецкой Республике, однако я уже много раз отмечал, что Анкара претендует на звание регионального лидера и терпеть к себе подобное отношение она едва ли станет. Стоит ли говорить, что вслед за Турцией свои обращения по блокировке запрещенных каналов в офис Telegram начнут направлять другие мусульманские страны, что в конечном итоге может привести не только к существенным затруднениям в работе данной социальной сети, но и к падению популярности подобных сервисов в целом.

Ведь мало кто вспомнит, что на заре Интернета массовые чаты были главным развлечением пользователей глобальной сети и когда-то казалось, что их популярность будет непреходящей.



