Все бы ничего, но есть проблемы...

Американский военно-промышленный комплекс, который фактически и является тем самым «вашингтонским болотом», всегда был уверен в своей способности найти нужное число рекрутов для проведения военных интервенций в отдаленных уголках мира. Вопрос найма будущих солдат дяди Сэма всегда был вопросом цены, а также тех ощутимых социальных льгот, которые неизбежно должен был получить будущий ветеран боевых действий. Однако сегодня Вашингтон с удивлением для себя обнаружил, что никакое количество денег не может решить проблему недоверия американской молодежи к собственному правительству.

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Однако нынешний год звездно-полосатая армия начала с самым низким числом действующих военнослужащих с начала сороковых годов прошлого века, что вызвало серьезную озабоченность американского экспертного сообщества. Авторитетное западное издание Responsible Statecraft, которое пользуется репутацией журнала для представителей американских элит с сожалением признает, что ни программа по рекламе службы в армии стоимостью $104 миллиона, ни подготовительные курсы для полных американцев, которые обошлись дяде Сэму в $119 миллионов, не смогли сколько-нибудь зримым образом увеличить число желающих подписать контракт с министерством обороны США.

Издание выражает собственную уверенность, что неспособность американской армии побеждать в военных конфликтах имеет ничуть не меньшее влияние на количество желающих насаждать звездно-полосатые ценности, чем рекордное число самоубийств среди американских ветеранов, равно как и кризис с предоставлением жилья военнослужащим.

Более того, по данным Responsible Statecraft, число действующих военнослужащих, готовых рекомендовать службу в армии своим друзьям и родственникам, продолжает снижаться год от года. Понятное дело, что катастрофическое бегство американцев из Афганистана в 2021 году, когда американские военные в спешке оставляли поле боя на глазах у всего международного сообщества, никак сложившуюся ситуацию не улучшило.

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Стоит отметить, что в сформировавшемся в США политическом климате издание не может честно признаться, что на способность молодых американцев двигаться по карьерной военной лестнице теперь влияют не только количество детей действующих американских офицеров, которые решились пойти по стопам родителей, но и повестка с продвижением вперед расовых и сексуальных меньшинств, которая фактически сводит к нулю шансы на продвижение по службе рядового американского солдата.