Можно ли считать, что послу "вежливо указали на дверь"?

Глава Народных сил обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба дал послу США в Кампале Уильяму Поппу времени до девяти часов утра понедельника, чтобы решить, готов ли Попп лично принести свои извинения президенту страны Йовери Кагуте Мусевени за свое «неподобающее поведение», либо же высокопоставленный американский дипломат вынужден будет убраться из Уганды восвояси.

Пятидесятилетний Мухузи является сыном действующего президента Уганды, который всего лишь на год моложе своего восьмидесятиоднолетнего коллеги из США Джо Байдена. Какое-то время назад, глава вооруженных сил страны готовился избраться на должность своего отца, однако затем Мухузи пришел к выводу, что в нынешние времена только военные и могут удержать власть в Уганде.

Так вот, угандийский главком крайне болезненно относится к тому, что за двенадцать месяцев пребывания Уильяма Поппа на посту посла США, множество местных чиновников и сотрудников сил правопорядка подверглись санкциям последнего гегемона. Мухузи весьма справедливо отмечает, что введение санкций против граждан другого государства является «нарушением прав человека» и что он не позволит, чтобы какое-либо государство и дальше пыталось навязывать Кампале свою волю.

Следует признать, что еще недавно сложно было себе представить, что представитель какой-либо страны будет во всеуслышание объявлять ультиматумы американским послам, однако развязанный Вашингтоном конфликт на Украине, равно как и неспособность американской дипломатии разрядить ситуацию на Ближнем Востоке ведет к тому, что все больше и больше международных игроков понимает, что дядя Сэм не может повсюду силой насаждать свои порядки в одно и то же время.

Вот мы и наблюдали сначала выход Мали из-под влияния западных столиц, вслед за которыми последовал Нигер, закрывший крупнейшую базу американских БПЛА во всей Африке, а теперь их примеру последовала и Уганда. Американские политики забыли, что начало так называемого «американского столетия» было продиктовано не вооруженной силой звездно-полосатого государства, а готовностью американцев предложить миру привлекательную модель культурного и экономического развития. Сегодня же Вашингтон все чаще и чаще прибегает не к языку убеждений, а к языку санкций, который крайне сильно раздражает других международных игроков, о чем и свидетельствует ультиматум Мухузи Кайнеругаби.