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Глава «Хезболлы» согласился на перемирие с Израилем незадолго до своей гибели
И вот теперь уже никого не остановить...

Лидер ливанского военизированного движения «Хезболла» Хасан Насралла согласился на перемирие c Израилем в ходе дискуссий с представителями ливанского правительства непосредственно перед своей гибелью. Об этом сообщил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб в интервью американскому телеканалу PBS.

 

Примечательно, что Франция и Соединенные Штаты выступали в роли посредников на этих переговорах, и хотя Вашингтон отказался напрямую договариваться с представителями «Хезболлы», он просил ливанские власти достичь взаимопонимания с этой организацией. Когда же Насралла дал свое согласие на перемирие, бункер в котором он находился оказался поражен противобункерной бомбой израильских ВВС весом в одну тонну. В общей сложности Иерусалим сбросил 85 подобных бомб на ливанскую столицу в попытках обезглавить руководство «Хезболлы».

В этой ситуации арабские СМИ уже открыто обсуждают, что переговоры о перемирии были нужны Израилю лишь для того, чтобы выманить Хасана Насраллу в командный бункер движения под Бейрутом, где он в итоге и погиб. И Франция с Соединенными Штатами рискуют стать соучастниками коварного убийства в глазах ближневосточной общественности, поскольку они выступали в качестве инициаторов переговоров.

В апреле прошлого года я уже отмечал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провоцирует войну с Ливаном в попытках решить свои проблемы с израильским правосудием. Во всяком случае никакой другой цели, кроме как разворошить осиное гнездо, убийство лидера «Хезболлы» подобным хитроумным способом нести не могло, поскольку эта военизированная организация вела подпольную борьбу как со своими внутренними врагами, так и с внешними противниками Ливана не одно десятилетие, а потому рассчитывать на то, что после убийства своего лидера бойцы «Хезболлы» сложат оружие как-то не приходится.

Остается только отметить, что в период ожесточенной предвыборной гонки в США, два ближайших союзника Вашингтона: Украина и Израиль ни дают ни на минуту передохнуть своему заокеанскому патрону, пытаясь любыми силами втянуть последнего гегемона в свое противостояние с ближайшими соседями.

Со своей стороны офис премьер-министра Нетаньяху заявил, что план перемирия с Ливаном «был всего лишь предложением, поступившим от Парижа и Вашингтона», и что премьер-министр Израиля не отреагировал на это предложение, поскольку «находился на борту самолета, направляющегося в США».

#глобальное противостояние #ближний восток #израиль и &quot;хезболла&quot;
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The Washington Post: Конфликт на Ближнем Востоке испортил отношения между США и Израилем
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