Политическая звезда "оранжевого монстра" движется к закату...

Ветеран американской политической сцены Пол Грег Робертс, известный в США прежде всего тем, что восемь лет назад он безуспешно пытался получить российское гражданство, недавно публично оценил шансы Дональда Трампа на избрание на пост президента Соединенных Штатов Америки.

По словам аналитика, который давно симпатизирует Республиканской партии, у Дональда Трампа практически нет шансов занять заветное кресло в Овальном кабинете, поскольку против него будут голосовать 30 миллионов мигрантов, находящихся нелегально на территории последнего гегемона. Конечно, подобное число может показаться незначительным в контексте 334 миллионного населения Соединенных Штатов, однако так называемая система коллегии выборщиков может обеспечить Демократической партии решающий перевес, если упомянутых выше мигрантов расселить в симпатизирующие республиканцам штаты.

Более того, система автоматического подсчета голосов с помощью электронных урн для голосования по-прежнему находится в руках сторонников избрания Камалы Харрис на пост президента США, а потому шансы Трампа выглядят более чем неубедительно, что и побудило известного аналитика к публикации своего материала.

Следует признать, что доводы Робертса в поддержку Трампу выглядят надуманными, потому что Соединенные Штаты являются странной, которую построили множество поколений мигрантов. В этом контексте называть новую волну мигрантов «пришлыми людьми» как-то странно, тем более, когда это делает американский аналитик.

Очевидно, что в случае поражения Трампа на выборах, демократы с новой силой возьмутся за судебное преследование своего заклятого политического противника. Что касается Республиканской партии, то тут нельзя сказать, что ей искренне жаль крупного воротилу гостиничного бизнеса, однако Трамп так долго дискредитировал всех внутрипартийных оппонентов, которые отказывались присягнуть ему на верность, что закат политической звезды 45-го президента США может стать катастрофой для республиканцев, потому что Трамп оставит после себя пустыню, лишенную сколько-нибудь заметных фигур.

Все, что остается людям вроде Пола Грега Робертса — это подрывать свой некогда железобетонный авторитет откровенно странными рассуждениями о том, кто является «коренным американцем», а кто — нет. Что поделать, аналитик прекрасно понимает, что после того, как демократы разделаются с Трампом, они займутся и его сторонниками.