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Камала Харрис присвоила себе идентификационный номер Байдена вместе с его деньгами
Легким движением руки чужие избирательные деньги...

С момента предполагаемого отказа действующего президента США Джо Байдена от участия в избирательной гонке, многие эксперты уже успели выразить свою уверенность, что демократы совершили «дворцовый переворот», чтобы оттеснить упрямого старика от власти.

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Подтверждение этой версии событий неожиданно нашла юрист-республиканка Лаура Пауэлл, которая обратила внимание на то, что Харрис подала заявку на участие в выборах с использованием чужого идентификационного номера.

Федеральная избирательная комиссия США присваивает каждому участвующему в выборах президента США кандидату уникальный номер, который остается с ним на протяжении всей жизни. Это позволяет отслеживать целевое или же нецелевое расходование избирательных средств каждым кандидатом. Джо Байдену номер P80000722 был присвоен еще в 1998 году, однако именно этот номер Харрис использовала для направление заявки на представление Демократической партии.

Пауэлл выражает уверенность, что подобный беспрецедентный трюк понадобился Харрис для того, чтобы получить доступ к 90 миллионам долларов, которые крупный американский бизнес пожертвовал на перевыборы Джо Байдена. Кроме того, присвоение Харрис чужого идентификационного номера может существенно осложнить попытки действующего президента США снова принять участие в выборах.

Стоит отметить, что Харрис подала еще одну заявку с использованием уже своего идентификационного номера — P00009423, что является грубейшим нарушением действующих в США правовых норм, согласно которым каждый кандидат формально заявляет о своем участии в выборах не более одного раза. Однако это уже мало кого интересует.

Драка за власть в Соединенных Штатах идет нешуточная и нет никакой уверенности в том, что Демократическую партию, которая продолжает сохранять контроль за системой подсчета голосов, будет представлять именно Харрис. Не случайно же действующий президент США недавно оговорился, что он совсем не уверен в том, что передача власти после выборов «будет носить мирный характер».


Многие связали это заявление с фигурой республиканца Дональда Трампа, который продолжает лидировать в гонке, если верить опросам общественного мнения.  Однако подобное заявление точно так же могло относиться и к представителям однопартийцев Джо Байдена, поскольку Харрис была и остается слабым политиком, а вернуть себе власть в Вашингтоне продолжает мечтать как клан Клинтонов, так и Обамы.

#сша банановая республика #камала харрис #глобального противостояние
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Камала Харрис, вице-президент США, объявила о своем участии в предстоящих президентских выборах
Time: Камала Харрис за неделю до начала боевых действий отказала Зеленскому в поставках оружия
Politico: Харрис за июль собрала вдвое больше денег на предвыборную кампанию, чем Трамп
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