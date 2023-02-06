Иногда неординарный подход позволяет добиться потрясающих результатов.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Многие сегодня до сих пор верят в то, что страны Запада повально наслаждаются запредельным уровнем жизни. Удивительного в этом ничего нет, потому что западная пропаганда распространяла этот миф в последние десятилетия существования Советского Союза и продолжила это делать и после его развала.

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А между тем на одном всем известном видеохостинге есть прекрасные каналы, которые не только привлекают внимание к проблемам бездомных в США, но еще и заставляют взглянуть на бездомных людей под другим углом. Помогают увидеть в них людей.

Конечно, как бы сильно Вашингтон не старался выпятить бутафорское «равенство», больше всего социальным проблемам продолжают быть подвержены расовые меньшинства.

В этом контексте задумку, придуманную латиноамериканским рекрутером корпуса морской пехоты США, можно считать гениальной. Как сообщает авторитетный журнал американской военщины под названием Duffle Blog, старшина второго класса Кристина Лопез Падилла добилась рекордных показателей по привлечению молодых людей в ряды армии США, предлагая каждому рекруту дюжину куриных яиц за подписание контракта на службу.

Традиционными методами привлечения рекрутов, отмечает издание, является обещание тем десяти тысяч долларов, новенького Dodge Charger, либо же навыков, которые пригодятся им на гражданке, но с помощью дюжины яиц в американскую армию еще людей не зазывали.

Однако вместо премии Лопез Падилла удостоилась от начальства служебной проверки, поскольку те не могли поверить в действенность её метода, а потому решили, что она подделывает цифры. По заявлению Кристины, после того как она ощутила на себе 60-процентный рост на продукты питания за год, она начала задумываться о том, что еда может быть неплохой мотивацией для привлечения людей в ряды вооруженных сил.

Падилла отметила, что она много читала о том, что в советской России люди умирали с голоду, а те, кто записывался в ряды вооруженных сил, получал буханку хлеба. После этого Лопез Падилла подумала, что если какую-то идею сочли хорошей в Советском Союзе, значит, она должна сработать и в Соединенных Штатах.

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Затрудняюсь предположить, изучала ли Кристина опыт гражданской войны в России, либо же ей попались труды об осаде Ленинграда, но я даже в страшном сне не мог предположить, что сегодня США уже дошли до такого уровня. Впрочем, учитывая тот факт, что большинство американцев не знают, кто взял Берлин, госпожу Лопез Падиллу можно считать крайне образованной молодой леди по американским стандартам.