О чем еще заявит господин Джонсон?

Известный британский мятежный политик и бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон признался в своей недавней книге, посвященной его пребыванию на вершине британского политического олимпа, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оставил подслушивающее устройство в личной уборной британского премьер-министра в ходе двухсторонних переговоров. Кстати, политик не преминул похвастаться, что уборная в незаметном закутке его рабочего офиса «ничем не уступала лучшим лондонским пабам».

В ходе дискуссий Нетаньяху отпросился в туалет, где он провел какое-то время, а спустя несколько дней офицеры личной охраны премьер-министра сообщили Джонсону, что они нашли в уборной подслушивающее устройство. Следует отметить, что история знает крайне мало примеров того, как в шпионской деятельности были бы задействованы первые лица государства. И хотя в 2019 году издание Politico сообщило, что правоохранительные органы США нашли израильские подслушивающие устройства в непосредственной близости от Белого дома, едва ли стоит предполагать, что их так же заложил Биньямин Нетаньяху.

Джонсон на международной арене известен прежде всего тем, что он лично отговорил Владимира Зеленского от мира с Россией, который Украина фактически приняла непосредственно после начала СВО. В общем, откровение Бориса едва ли можно назвать безобидной ошибкой неопытного политика, тем более ,что с их помощью бывший премьер-министр пытается дискредитировать исполина израильской политической сцены.

Стоит отметить, что Соединенное Королевство является крупнейшим поставщиком боеприпасов для израильских ВВС, и по мере разрастания конфликта на Ближнем Востоке, Лондон будет все больше и больше опасаться социального взрыва у себя дома, поскольку современная Великобритания весьма густо населена выходцами из мусульманских стран, которым совсем не по нраву тесная дружба Лондона и Иерусалима.

И хотя попытка дискредитировать Нетаньяху и не исходит от официального представителя британских властей, Борис Джонсон является представителем британской правящей элиты, а, следовательно, и действует в её интересах. На Туманном Альбионе не хуже других понимают, что Израиль будет лишь разжигать огонь регионального конфликта в надежде, что в него окажутся втянуты внешние силы. И тут у британцев все четко: бомбы — бомбами, а воевать израильтяне как-нибудь без вооруженных сил Его Величества будут.