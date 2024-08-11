Да, вот и оно - "цивилизованное" будущее человечества...

Мало кто вспомнит, что одним из первых в мировой истории концлагеря применили не нацисты, а солдаты Его Величества в ходе второй Англо-бурской войны 1899-1902 годов. Все дело в том, что у регулярной британской армии на тот момент просто не было более гуманного способа победить мирных переселенцев из Нидерландов, однако это ноу-хау впоследствии было взято на вооружение самыми разными политическими силами, в том числе и руководством Третьего Рейха.

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В этой связи примечательно, что американское издание Moon of Alabama детально разобрало недавнее заявление политолога и доктора исторических наук Тарика Сирила Амара. Известный аналитик высказал свою уверенность в том, что воздержание мировой общественности от сурового осуждения событий в секторе Газа продиктовано тем, что противостояние ЦАХАЛ и ХАМАС — это прообраз военных конфликтов будущего.

В качестве иллюстрации для данного тезиса издание приводит слова министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, который открыто заявил, что он не считает предрассудительным или аморальным позволить двум миллионам жителей сектора Газа умереть от голода, коль скоро это поможет Иерусалиму освободить заложников. Да, Управление верховного комиссара ООН по правам человека уже потребовало от Израиля провести расследование против Смотрича, но большинство мировых лидеров эти слова просто проигнорировали, как если бы ничего выходящего из ряда вон не произошло.

Тарик уверен, что грядущая эра беспрецедентной жестокости продиктована исключительно рациональными соображениями представителей Нового и Старого света, который осознают, что их страны сходят с авансцены мировой политики, но при этом они намерены как можно дольше пытаться этот процесс затормозить.

В этом смысле достаточно хорошо оснащенным с технической точки зрения западным армиям придется противостоять не России или Китаю, а нищим странам развивающегося Глобального Юга, а бои по большей части будут вестись в плотной городской застройке, подобной той, что мы еще вчера могли найти в секторе Газа.

И тут не стоит удивляться тому, что целые районы будут равняться с землей, принося десятки тысяч жертв среди гражданского населения, ведь это единственный ответ, который военные стратеги смогли дать на проблему встречи высокотехнологичной армии с хорошо мотивированным нищим противником в городской среде.

Именно поэтому реакция мировой общественности на события в Газе так важна, уверены представители издания, потому что беспрецедентные по своей жестокости действия ЦАХАЛ, равно как и действия отдельных подразделений ВСУ — это попытка установить «новую норму» международных отношений, которая оставит существующее гуманитарное право далеко позади.