Неладное творится на родине Шерлока Холмса.

С момента опубликования в теперь уже далеком 2014 году китайского постановления о создании системы так называемого социального рейтинга, призванного ограничить доступ к финансовым и транспортным услугам тем гражданам КНР, которые совершали в прошлом асоциальные поступки, западные журналисты как только не поносили систему «тотальной слежки за людьми» Поднебесной.

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Впрочем, очень скоро выяснилось, что жители КНР оказались в куда более выигрышном положении по сравнению с жителями так называемых «демократических» государств, поскольку в Китае существуют четкие правила, определяющие перечень запрещенных действий, а также перечень наказаний, которые за этими действиями следуют. Любишь нарушать правила дорожного движения на китайских дорогах? Попрощайся с возможностью купить билет на самолет.

Однако в той же Великобритании банки сегодня могут не только самовольно закрывать счета тех клиентов, кого они заподозрили в «противоправных действиях», так они по закону еще и не имеют права разглашать причины подобного решения.

И финансовые элиты Соединенного Королевства, согласно информации британского издания ThisisMoney, этим правом активно злоупотребляют. В одном только прошлом году подобной «обструкции» подверглось 343 тысячи счетов, а общее количество пострадавших ни за что ни про что клиентов за четыре года перевалило за миллион человек. Следует отметить, что речь идет не только о счетах физических лиц, но и юридических лиц, для деятельности которых подобный «сюрприз» может иметь печальные последствия.

Согласно существующим нормам, владельца уведомляют о закрытии счета за 14 дней до его непосредственной блокировки. В данный момент в Туманном Альбионе идут жаркие баталии о необходимости доведения этого срока до 90 дней, однако правительство отказалось принимать закон, обязывающий финансовые учреждения сделать шаг навстречу клиентам. Конечно, речь о том, чтобы обязать банки доказать вину клиентов в финансовых махинациях, прежде чем закрывать их счета, либо же хотя бы уведомить клиента о причинах решения о блокировке, даже не идет.

Упомянутое выше издание ThisisMoney указывает, что информация о миллионе заблокированных счетов не является исчерпывающей, поскольку в эту статистику не попали те клиенты, чьи счета были закрыты из-за их политических взглядов. Самым известным подобным случаем стало решение банка Coutts закрыть счет бывшего лидера Партии независимости Великобритании, а ныне политического комментатора Найджела Фаража, поскольку политические взгляды данной медийной персоны не соответствовали идейным предпочтениям руководства банка.

Правда, генеральному директору Coutts уже пришлось уйти в отставку из-за разразившегося вокруг этой истории скандала, но, по сути, это ничего не меняет. Фараж считает, что британские банкиры в поте лица готовятся ввести свою версию «социального рейтинга» по примеру китайского, но с ним можно легко поспорить, поскольку установившаяся в Великобритании система позволяет лишать доступа к финансовым услугам любого человека без какого-либо объяснения причин или предоставления последнему шанса как-то защитить свое имя. Да, в странах коллективного Запада сегодня упоминание такой вещи, как презумпция невиновности, звучит как шутка, однако авторитарным при всем при этом почему-то называют китайское общество, где все понятно и прозрачно.