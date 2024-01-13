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CNN: Белый дом вынужден был ударить по Йемену, поскольку его угрозы игнорировались
Ну прямо хоть в ладоши хлопай...

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Не знаю, наблюдаем ли мы возрождение некогда великой (без всяких преувеличений) американской журналистики, либо же крупным американским изданиям надоело терять читателей, но сегодня CNN - крупнейшая новостная сеть во всех Соединенных Штатах - публикует весьма здравую оценку ситуации на Ближнем Востоке, которая вышла за подписью Стивена Коллинсона.

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Издание открыто признает, что, несмотря на обстрелы йеменскими хуситами гражданских судов в Красном море, администрация Джо Байдена не одну неделю пыталась избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, призывая поддерживаемые Ираном йеменские племена прекратить свои действия. К сожалению, Стивен упустил иронию этого момента, поскольку речь идет о «единственной супердержаве» на планете, которая собиралась «разметать в клочья российскую экономику», и тут мы видим неоднократные требования со стороны Байдена «прекратить безобразие», которые йеменские хуситы просто игнорируют.

Еще один момент, который, опять же, остался без внимания журналиста CNN – это игнорирование Израилем требований Вашингтона прекратить наземную операцию в секторе Газа, при этом какие только американские «эмиссары» в Иерусалим не ездили, один только госсекретарь Энтони Блинкен был за последнее время в Израиле дважды.

Вместе с тем CNN открыто признает, что способность Вашингтона проецировать свою волю на Ближнем Востоке сегодня крайне ограничена, из-за чего Байден и пытался избежать обстрела Йемена. И вот Байден оказался в ситуации, когда его соперники по президентской гонке обвиняют его в мягкотелости, а хуситы на требования «последнего гегемона» никак не реагируют.

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Что делать? Вот американский президент и отдал приказание нанести удары по позициям проиранских формирований с помощью крылатых ракет «Томагавк». А дальше-то что? Вашингтон не имеет сил и средств для проведения наземной операции в Йемене, а количество крайне дорогих боеприпасов у него ограничено. Понятное дело, что оппоненты Байдена теперь с удвоенной силой начнут обвинять его в мягкотелости, а также в неспособности поставить Иран на место. Вот Стивен Коллинсон и отмечает, что Байдена вынудили пойти на те шаги, на которые он идти не хотел, но выбора у него не было. Теперь же этого самого выбора у «старика Джо» будет еще меньше.

#глобальное противостояние #ближний восток #палестино-израильский конфликт
Источник: edition.cnn.com
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