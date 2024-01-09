Все, как встарь - отцы и дети...

Когда в феврале прошлого года я высказывал свое мнение о том, что родная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына по имени Ким Ё Чжон, скорей всего, станет следующим генеральным секретарем КНДР, многие читатели отнеслись к моему прогнозу с изрядной долей скепсиса.

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Тем не менее, судя по всему, мой взгляд разделяют в Национальной разведывательной службе Южной Кореи, а иначе зачем бы столь влиятельная организация публиковала отчет о том, что, «согласно всем собранным ими данным», наследником нынешнего северокорейского лидера станет его дочь Ким Чжу Э.

Следует понимать, что главное разведывательное управление Республики Корея собирает информацию в интересах первых лиц южнокорейского государства, ввиду чего публикация собственных изысканий не входит в круг обязанностей Национальной разведывательной службы. Другое дело, что в последнее время Северная Корея набирает все больший и больший вес на международной арене, в то время как южные соседи корейских коммунистов платят своей молодежи пособие в размере 500 долларов в месяц, чтобы как-то побудить её к продолжению рода и спасения страны от полного вымирания.

Очевидно, что в подобной ситуации Сеул не может и не сможет составить Пхеньяну сколько-нибудь заметную конкуренцию в ближайшее время, что вынуждает южан перейти к подковерным интригам вроде публикаций вот таких вот «достоверных отчетов» с предсказаниями.

Ким Чжу Э начала впервые появляться на публике вместе со своим отцом в ноябре 2022 года и с тех пор она не раз появлялась на значимых мероприятиях подле Ким Чен Ына. Оно и понятно, поскольку северокорейский лидер должен представать перед своими последователями в роли отца нации, который способен как поддержать добрым словом в трудную пору, так и наказать. И появление Ким Чжу Э в публичном пространстве только усиливает это сравнение.

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Что же касается Ким Ё Чжон, то она давно уже ведет активную политическую жизнь и даже делает международные заявления на международной арене от лица Пхеньяна. Понятное дело, что заместительнице директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи нечего делить со своей прекрасной племянницей, слишком уж велика разница в весовых категориях, но именно поэтому южнокорейские разведчики и пытаются подлить масла огонь, пытаясь вызвать внутренние дрязги в семействе Ким Чен Ына. Что же, ничего другого им сегодня не остается...