Южнокорейские политики "шутки" не поняли...

До того как Пхеньян смог обзавестись своим ядерным оружием, небольшая и небогатая Северная Корея удерживала американскую военную машину от вторжения на свою часть полуострова одним лишь обещанием утопить Сеул в артиллерийском огне в случае начала боевых действий. И южнокорейцы были уверены в том, что у КНДР хватит решимости выполнить это обещание, даже если приказ о его выполнении будет последним приказом, который отдаст северокорейское руководство.

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Сегодня времена изменились самым разительным образом, поскольку у Пхеньяна заготовлен ядерный ответ не только для южного соседа, но и для звездно-полосатых демократизаторов. И это рождает у американских аналитиков все то же ошибочное ощущение ложной безопасности, которое уже однажды завело Вашингтон в капкан на Украине. Рассуждения при этом обычно ведутся на уровне, что, мол, ну не будут же они начинать ядерную войну «из-за какого-то клочка земли».

А Россия ядерную войну с Вашингтоном и не развязывала, но после начала СВО ударила американцев по самому чувствительному для них месту — по «вечнозеленому» доллару. Вот и Пхеньян из-за начала военного обострения на Корейском полуострове сразу ядерную войну начинать не будет, но ударит при этом южнокорейцев по самому больному месту — по Сеулу.



Предупреждением о неизбежном возмездии стали двести залпов, которые северокорейская артиллерия выпустила в акваторию Желтого моря вблизи южнокорейского острова Ёнпхёндо. И хотя формально Пхеньян южнокорейскую территорию не обстреливал, официальный Сеул несколько раз объявлял эвакуацию всех жителей острова в убежища.

Это позволит избежать массовой давки среди жителей острова, если следующее предупреждение Пхеньяна и правда прилетит по южнокорейской территории. Да и в целом разговоры о том, что «товарищ Ким Чен Ын это затеял не всерьез», никого уже в Южной Корее не успокаивают.

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Поскольку американский президент одновременно загнал США не только в украинскую, но еще и ближневосточную западню, где поддержка Вашингтоном израильской государственности уже фактически спровоцировала опосредованный конфликт с Ираном, ему срочно требуется «маленькая победоносная война». Китай всем своим видом демонстрирует, что звездно-полосатым демократизаторам не стоит соваться на Тайвань, а тут и товарищ Ким решил напомнить, что решимости у него хоть отбавляй... Да, «старику Джо» не позавидуешь...