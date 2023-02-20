У меня на данный момент уже нет никаких сомнений, что сестра нынешнего северокорейского лидера Ким Ё Чжон рано или поздно станет генеральным секретарем КНДР. Да-да, это та самая, которая заявила, что:
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«Северная Корея всегда будет в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны».
И дело тут не в каких-то подковерных интригах, а в том, что управление государством — это тяжелая и нервная работа. Ким Чен Ын на посту генерального секретаря уже заработал себе диабет, что крайне опасно для человека, который много и часто курит.
Впрочем, Ким уже внёс свою лепту в дело процветания своей страны, вынудив Дональда Трампа в его бытность президентом США совершить серьезную ошибку и встретиться лично с главой КНДР. Понятное дело, что американские президенты с кем попало не встречаются, а участвуя в переговорах с Кимом, Трамп разрушил тщательно культивируемый Вашингтоном миф о «международной изоляции» Пхеньяна.
Впрочем, участие в переговорах с представителями США — это вчерашний день, потому что Москва взяла на вооружение ту же самую тактику, которую американцы использовали против неё в годы холодной войны. Тогда они всем своим видом показывали, что они «с русскими воевать не хотят», но никакого другого выбора у них нет, потому что с СССР невозможно ни о чем разговаривать.
А наше руководство сегодня что? — Правильно, заявляет о том, что с американцами воевать не хочет, но выбора у него нет, потому что с США невозможно ни о чем договориться.
Так вот и Ким Ё Чжон как умная девушка, которая схватывает все налету, заявила после тестового запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15, что Пхеньян даже разговаривать с южнокорейскими официальными лицами не намерен, а будет «пристально следить за действиями своих заокеанских врагов».
При этом никаких переговоров КНДР Вашингтону больше не предлагает, вместо этого Ким Ё Чжон заявила, что какая-либо американская активность вблизи корейских берегов будет сопровождаться увеличением числа тестовых запусков.
Проще говоря, хрупкая южнокорейская девушка одним своим заявлением низвела Сеул до уровня Украины и попыталась поставить свою страну в один ряд с Россией. Ну как такую в генеральные секретари не выдвинуть?