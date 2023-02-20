Комсомолка, спортсменка и просто красавица!

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

У меня на данный момент уже нет никаких сомнений, что сестра нынешнего северокорейского лидера Ким Ё Чжон рано или поздно станет генеральным секретарем КНДР. Да-да, это та самая, которая заявила, что:

реклама

«Северная Корея всегда будет в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны».

И дело тут не в каких-то подковерных интригах, а в том, что управление государством — это тяжелая и нервная работа. Ким Чен Ын на посту генерального секретаря уже заработал себе диабет, что крайне опасно для человека, который много и часто курит.

Впрочем, Ким уже внёс свою лепту в дело процветания своей страны, вынудив Дональда Трампа в его бытность президентом США совершить серьезную ошибку и встретиться лично с главой КНДР. Понятное дело, что американские президенты с кем попало не встречаются, а участвуя в переговорах с Кимом, Трамп разрушил тщательно культивируемый Вашингтоном миф о «международной изоляции» Пхеньяна.

Впрочем, участие в переговорах с представителями США — это вчерашний день, потому что Москва взяла на вооружение ту же самую тактику, которую американцы использовали против неё в годы холодной войны. Тогда они всем своим видом показывали, что они «с русскими воевать не хотят», но никакого другого выбора у них нет, потому что с СССР невозможно ни о чем разговаривать.

А наше руководство сегодня что? — Правильно, заявляет о том, что с американцами воевать не хочет, но выбора у него нет, потому что с США невозможно ни о чем договориться.

Так вот и Ким Ё Чжон как умная девушка, которая схватывает все налету, заявила после тестового запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15, что Пхеньян даже разговаривать с южнокорейскими официальными лицами не намерен, а будет «пристально следить за действиями своих заокеанских врагов».

При этом никаких переговоров КНДР Вашингтону больше не предлагает, вместо этого Ким Ё Чжон заявила, что какая-либо американская активность вблизи корейских берегов будет сопровождаться увеличением числа тестовых запусков.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Проще говоря, хрупкая южнокорейская девушка одним своим заявлением низвела Сеул до уровня Украины и попыталась поставить свою страну в один ряд с Россией. Ну как такую в генеральные секретари не выдвинуть?