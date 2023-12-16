"Отстающих" никто ждать не собирается...

Несравненно более продолжительный опыт нахождения в статусе великой державы делает Великобританию более взвешенным геополитическим игроком, нежели Соединенные Штаты. Если в США политический класс все еще считает, что весь мир — это лишь декорации для очередных американских выборов, то в Лондоне сегодня уже признали сложившиеся геополитические реалии и хотят идти дальше.

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Именно с этим был связан отказ от выделения финансирования Украине, которым премьер-министр Туманного Альбиона Риши Сунак буквально-таки огорошил бывшего министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса. Логика подобного решения была крайне проста: зачем выделять деньги на оказание военной помощи, если британские военные склады пусты? Нет, военные любую сумму оприходуют и потом радостно отчитаются, что деньги они потратили с пользой, но реальную ситуацию это никак не изменит.

А коллективный Запад давно прошел ту отметку, когда он мог позволить себе не считаться с реальным положением дел, а значит ему нужно наращивать военное производство уже не для противостояния с Россией, а для защиты своих собственных интересов от куда менее влиятельных игроков. И если Вашингтон не желает просыпаться от летаргического сна, то Лондон будет разрабатывать системы вооружения самостоятельно в отрыве от американской оборонки, которая весь прошлый год испытывала системы гиперзвукового оружия, но так ничего и не смогла продемонстрировать широкой общественности, хотя Иран и Северная Корея подобные системы уже на вооружение ставят.

В общем, заявление нынешнего британского министра обороны Гранта Шэппса о том, что Европа должна перестать с надеждой смотреть на Соединенные Штаты в вопросах обороны, а начать заботиться о своих потребностях самостоятельно, — это заявление не политическое, а вполне себе предметное. Мол, Лондон сам будет производить собственные оружейные системы и приглашает всех желающих представителей Старого света присоединиться.

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В этом смысле продолжение антироссийской риторики Шэппса — это не более чем прикрытие, потому что Британия прекрасно понимает свою неспособность соперничать с Москвой на поле боя, да и не нужно ей это вовсе, коль скоро свою зависимость от российских энергоносителей жители Туманного Альбиона все равно побороть не смогут. В этом смысле Лондон будет продолжать свои публичные выступления против России до тех пор, пока он может получать американские деньги на развитие оборонки, но ни секундой дольше.