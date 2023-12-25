Побольше бы такой западной пропаганды...

Западные СМИ любят рассуждать о том, как граждане Советского Союза буквально-таки обладали феноменальной способностью читать между строк, ссылаясь на неискренностью газеты «Правда» (как будто других изданий не было). Как человек, который не раз имел возможность работать под руководством уходящих на покой советских акул пера, я могу с уверенностью сказать, что нашему «молодому» поколению предстоит еще многому у них научиться.

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Тем не менее в странах коллективного Запада навык чтения между строк нужен человеку сегодня не меньше, а то и больше, чем в СССР. Не случайно правилом хорошего тона для СМИ в ЕС и США является привычка обвинять всех подряд в цензуре и лжи.

Вот и авторитетное западное издание Defense One неожиданно для себя стало «оружием российской пропаганды», когда оно опубликовало материал об ажиотажном спросе в рядах ВСУ на средства обнаружения дронов. Издание прямо и честно признается, что появление российского дрона в небе над позициями ВСУ часто заканчивается артиллерийским ударом, а в отсутствии у украинской армии артиллерийских снарядов речь о контрбатарейной борьбе сегодня даже не ведется.

Другое дело, что в ситуации тотальной неразберихи в украинской армии разработкой средств обнаружения дронов занимаются не научные институты «незалежной», а частные предприниматели, которые наладили кустарный выпуск «детекторов БПЛА».

В попытках показать «предпринимательскую жилку» украинских бизнесменов издание сообщает, что один из таких предпринимателей в начале СВО наладил массовую рассылку сообщений российским солдатам и офицерам, призывая их отказаться от участия в СВО.

Стоит ли говорить, что речь идет о весьма нетривиальной психологической операции, которую невозможно провести без участия западных спецслужб, потому что разговоры про «приобретение базы номеров действующих военных ВС РФ» не выдерживают никакой критики.

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Тем не менее, предприимчивый предприниматель по имени Дмитро, который упоминается в материале Defense One, честно поведал западным журналистам, что подобная операция оказалась «абсолютно бессмысленной» из-за непоколебимой убежденности российских военных в собственной правоте и их высокого морального духа. Стоит ли добавлять, что подобное неожиданное признание главы украинского стартапа Drone Spices стоит десятка официальных сообщений, поскольку они позволяют объективно оценить моральный дух ВС РФ.