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Судья в США обязал планировавшего массовый расстрел подростка написать сочинение
А потом окажется, что психотерапия не помогла...

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В мире геополитики существует старая и довольно точная максима о том, что врагам США подчас приходится довольно туго, но чаще куда хуже приходится союзникам Вашингтона. Данную мысль в полной мере иллюстрирует та ситуация, в которую сегодня угодил Израиль, начавший вооруженное противостояние со всем мусульманским миром вместе взятым, при том что Ислам является самой быстрорастущей религией в мире. 

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Вообще, даже краткого изучения истории крестовых походов достаточно для понимания обоснования идеи создания еврейского государства. В ходе своих похождений добрая половина «воинов света» доходила до Долины Рейна, где они грабили зажиточных евреев, после чего колонны поворачивали обратно. Однако необходимость опираться на поддержку США сыграла с Иерусалимом злую шутку. 

Вот и в США произошла странная история, где подросток, планировавший устроить массовый расстрел иудеев в реформистской синагоге, получил в качестве наказания задание написать сочинение о личности швейцарского дипломата Карла Луца, который спас от верной гибели свыше 60 тысяч евреев в годы Второй мировой войны. 

Вне всяких сомнений, неподдельный гуманизм Луца заслуживает самой высокой оценки потомков, однако заставлять кого-то изучать его биографию в качестве наказания за попытку массового расстрела могли придумать только в США. Кроме того, тринадцатилетний юноша из местечка Кантон в штате Огайо лишился возможности пользоваться сетью Интернет без присмотра, а также будет вынужден посещать психотерапевта. 

Вишенкой на торте в этой истории о «торжестве» американского правосудия является то, что подросток не просто планировал расстрел людей, но и сообщил публично о своих намерениях в социальной сети Discord, что вызывало в городе массовую панику

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Конечно, кто-то мог бы назвать данную историю примером гуманизма американской судебной системы, если бы речь не шла про попытку совершения преступления против широкого круга лиц, которые никоим образом не ущемляли интересы малолетнего правонарушителя. Проще говоря, речь идет о преступлении на основе расовой или религиозной ненависти, что относится к числу особо тяжелых. И тут такое наказание...

#глобальное противостояние #россия против сша #сша банановая республика
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