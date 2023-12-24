Противостояние на Ближнем Востоке накаляется...

Если и остались в мире дипломаты уровня российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, то к ним, вне всяких сомнений, можно причислить египетского общественного и политического деятеля Мохаммеда эль-Барадея, который почти двадцать лет занимал кресло главы МАГАТЭ.

Разменявший восьмой десяток патриарх египетской дипломатии хорошо разбирается в вопросах международной повестки дня, а потому его негативная оценка недавно принятой Советом Безопасности ООН резолюции по ситуации в Газе прекрасно демонстрирует причины отказа участников международного процесса от поддержки навязываемого Вашингтоном миропорядка.

реклама

В частности, после того как в результате действий израильских военных в секторе Газа погибло свыше 20 тысяч мирных палестинских жителей, Совет Безопасности ООН принял в прошедшую пятницу резолюцию, которая не требовала от ХАМАС и ЦАХАЛ немедленного свертыванию боевых действий, а лишь ненавязчиво призвала стороны к временному прекращению огня. Кроме того, вопрос доставки гуманитарной помощи терпящему бедствие двухмиллионному анклаву по-прежнему останется в руках израильских властей, что говорит о том, что разворачивающаяся в секторе Газа гуманитарная катастрофа будет лишь усугубляться.

Россия воздержалась от голосования по данной резолюции, поскольку, по оценке постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, текст резолюции в итоге оказался «выхолощен» из-за того давления, которое Соединенные Штаты оказали на международное сообщество.

Оценку высокопоставленного российского дипломата полностью поддержали работники гуманитарных организаций, которые в интервью изданию HuffPost заявили на условиях анонимности, что «увеличение объемов гуманитарной помощи без прекращения бомбежек — это вымысел, который не имеет ничего общего с реальностью».

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Подверг резолюцию СБ ООН критике и упомянутый выше высокопоставленный египетский дипломат, который отметил не только куцый язык конечных формулировок, но и отсутствие в тексте требований прекратить боевые действия. По словам Мохаммеда эль-Барадея, текст резолюции напоминает нелепую пародию и совершенно точно не стоит той бумаги, на которой он написан. Так стоит ли удивляться, что менее чем через неделю возглавляемая Россией и Китаем организация БРИКС пополнится новыми членами, коль скоро ООН в очередной раз оказалась не в состоянии справиться с теми задачами, которые были на неё возложены участниками международного процесса?