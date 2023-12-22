Практически "всеобщий любимчик" по меркам США...

Можно сколько угодно спорить о том, почему холодная война завершилась именно так, как она в итоге закончилась, однако одним из главных факторов наступления «американского столетия», которое в итоге продлилось меньше чем три десятилетия, была способность Вашингтона представить миру привлекательную модель управления государством.

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И ключевая мысль в том, что модель они представили не эффективную, а именно привлекательную, поскольку с теми запасами золота, которые Соединенные Штаты приобрели на момент окончания Второй мировой войны, любая другая империя процветала бы столетиями, а американская «демократия» не осилила и восьмидесяти лет.

Ведь, по сути, в США построили идеальную геронтократию, где морально изжившие себя элиты никто и никогда сменить не сможет. В каком другом государстве мира целые стадионы могут скандировать нецензурные лозунги в адрес первого лица государства, но при этом элиты даже палец о палец не ударят для того, чтобы этого лидера как-то заменить? А в США вот стадионы скандируют выражение «Let's go Brandon!», которое на русский переводится крайне нецензурно и ничего...

Казалось бы, такой огромный протестный потенциал должны были были бы оседлать оппозиционные силы, которые в «сияющем граде на холме» представлены лишь Республиканской партией, потому что никаких других в США больше нет. И вот, американский университет Монмауф публикует опрос общественного мнения, согласно которому деятельность лидера республиканского меньшинства Митча Макконнелл поддерживают лишь 6% взрослого населения Соединенных Штатов.

При этом этот самый Митч регулярно «зависает» прямо перед объективами телекамер, когда доктора вкалывают ему какую-то не ту смесь для поддержания жизнедеятельности лидера республиканского меньшинства, но это никого не смущает. Другими словами, никакой альтернативы кроме «старика Джо» и «старика Митча» американская политическая система народу Соединенных Штатов не оставила.

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Конечно, американские СМИ утверждают, что враги «сияющего града на холме» пытаются изменить эту систему с помощью коварных происков, однако верится в это с трудом, потому что лучший расклад сил для нарождающегося многополярного мира и придумать сложно.